Familia de hombre que murió decapitado en choque, otorga el perdón al responsable

Ciudad Juárez.- La familia de un hombre que murió el día de Navidad al registrarse un accidente vial ocasionado por un taxista que manejaba en tercer grado de ebriedad, hoy le otorgó el perdón al responsable.Sin contener las lágrimas, la viuda Blanca Estela Ozuna Mesa escuchó y admitió la disculpa de parte de Vicente Pacheco Orona. Él le dijo “le ofrezco una disculpa de todo corazón. Fuimos amigos de toda la vida y créamelo no he podido dormir, tenía mucho que no lo veía y nos pusimos de acuerdo para vernos y nos fuimos a tomar. Le pido perdón de todo corazón. No tengo palabras, a mi me duele mucho porque lo conozco desde que yo tenía 17 años, fuimos amigos, de verdad amigos, siempre estábamos juntos”.En su turno la viuda respondió “Acepto la disculpa y también doy el perdón de corazón a pesar de que es muy doloroso. Yo sé que eran amigos, él me hablaba mucho de ti, yo no te conocía pero sé que él te quería mucho, eras como su hijo. Yo sólo te pediría que en el futuro pienses antes de manejar en el estado en que ibas, porque son cosas muy duras para mi, no sé cómo voy a vivir ahora, no sé cómo vas a vivir tu con esa culpa. Yo de todo corazón te eximo de ella”.La disculpa pública se otorgó como parte de un acuerdo reparatorio solicitado por la viuda, quien le dijo a la agente del Ministerio Público (MP) que lo único que ella quiere es llevarse el cadáver de la víctima, Amadeo Rojas Castañeda, a Torreón, Coahuila y dar por terminado el proceso penal.Durante la diligencia el juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce, le explicó a la viuda que al aceptar como única condición del acuerdo reparatorio la disculpa pública estaba renunciando a recibir una indemnización por muerte y al derecho de que el MP ejerza acción penal contra Pacheco Orona.El resolutor también admitió el acuerdo, dio por sobreseído el proceso penal y ordenó la libertador Pacheco Orona.El accidente vial ocurrió el pasado 25 de diciembre alrededor de las 22:40 horas en la calle El Granjero casi cruce con Gahana.