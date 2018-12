Ciudad Juárez— Hasta seis horas tuvieron que esperar sin luz y sin agua potable vecinos de 60 áreas de la ciudad la noche del miércoles debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo desperfectos en el suministro de energía eléctrica.Esto ocasionó que los vecinos pasaran frío al no poder encender sus calefacciones para mitigar las bajas temperaturas que se registraron durante la noche.El desabasto se registró desde las 8 de la noche en colonias como Santa Clara, Valle del Sol, Quintas del Valle, Las Estancias, Tres Cantos, Montecarlo, Jardines de San Patricio, La Sarzana y Tres Cantos; el suministro eléctrico se normalizó hasta después de las 2 de la madrugada del jueves, de acuerdo con vecinos de la zona. Todavía ayer se reportaba baja presión del agua.Residentes de los puntos afectados se quejaron por la falta de energía eléctrica que impidió el uso de calefacciones dentro de viviendas; “sufrimos por el frío que se sintió esa noche y sin poder usar aparatos para calentarnos”, relató Jesús Andrade del fraccionamiento Jardines de San Patricio, en donde más tiempo tardó el servicio en normalizarse.“En la casa tenemos familiares invitados, entonces tuvimos que sacar todas las cobijas y taparnos con lo que fuera para pasar el frío que hacía en la noche”, agregó.“Esperamos como cinco horas sin agua, sin luz, sin calefacción y sin información por parte de la CFE. No sabíamos lo que pasaba con el servicio ni cuándo se reconectaría, aparte estuvo muy frío”, comentó Ana Laura Ortega, habitante de la colonia Santa Clara.“Aquí siempre se interrumpe el suministro de luz cuando hace mucho viento o llueve mucho, por lo menos dos o tres veces al año nos sucede igual”, señaló Gustavo González, habitante de la colonia Quintas del Valle.De acuerdo con los vecinos de varias colonias de la zona, todavía después de mediodía la presión en la línea de agua potable era débil, mientras que la red eléctrica se restableció alrededor de las 2 de la madrugada de ayer.La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que a partir de las 7 de la tarde del miércoles se presentaron apagones y variación de voltaje en la red eléctrica que afectaron la operación de 65 pozos y nueve rebombeos en esa zona de la ciudad.La descentralizada adelantó que el suministro de agua potable se normalizó por la mañana del jueves, pero vecinos de la zona refieren que hubo baja presión todavía hasta la tarde de ayer.La falta de agua se prolongó durante ocho horas en algunos casos, dio a conocer la JMAS.La vocera de la descentralizada, Corazón Díaz, indicó que se atendieron 129 llamadas para quejarse de la falta de agua o de baja presión, y refirió que el problema se derivó de una serie de apagones que se dieron en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).El corte de agua afectó a las colonias Gustavo Díaz Ordaz, Anapra, Riberas del Bravo, Jardines del Seminario, hacienda del Nogal, El Mirador, Los Ojitos, Almeras, Palmas del Sol, Valle del Sol y Sierra Vista, entre otras, en algunos casos por 40 minutos y hasta por 7 y 8 horas, detalló.“Hubo una variación de voltaje en varias zonas de la ciudad, lo que originó que los pozos pararan su proceso de extracción”, mencionó Díaz.“Cada pozo o rebombeo da suministro desde una colonia hasta cuatro, dependiendo la ubicación”, agregó.Explicó que en algunos casos hubo más tardanza para que volviera el suministro del vital líquido porque en cada pozo o rebombeo no se regulaba el voltaje necesario para ponerlo en funcionamiento, “y, aparte, lo que tarda en limpiarse el pozo después de ponerlo en marcha”.El Diario trató de contactar a Antonio Luna, superitendente de la CFE, para que diera detalles del incidente, pero no respondió el teléfono.

