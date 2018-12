Ciudad Juárez— Un chofer de transporte de personal atropelló y dio muerte a un peatón en el Centro de la ciudad ayer en la madrugada.Los hechos ocurrieron cerca de las 5 de la mañana, en el cruce de las calles Circonio y 16 de Septiembre, cuando el camión 6702 especial con placas 754439B le pasó por encima al hombre cuando intentaba cruzar la vialidad.Aunque fue atendido en el lugar y fue trasladado a una clínica, la víctima perdió la vida a consecuencia de las lesiones, se conoció.El supuesto responsable fue detenido por las autoridades de la Dirección de Tránsito, identificado como David R., de 21 años de edad; en tanto que la víctima fue identificada como David Reyes Baeza, también de 21 años.‘Chofer no lo vio’Consultado sobre el incidente, el jefe de Transporte en la Zona Norte, Luis Lugo Ordorica, dijo que el concesionario de la unidad argumentó que el chofer hizo su alto y no se percató de la presencia de la víctima.“Parece que el primer argumento que le dio el chofer al dueño de la unidad es que llega, hace alto y sobre la 16 da vuelta hacia la derecha, y de repente esta persona cruza de lado izquierdo y no lo vio, dice que no lo vio (sic)”, relató Ordorica. “Básicamente, cuando ya sintió el golpe fue cuando frenó”, agregó.De ahí que el funcionario “exhortó” a la ciudadanía a cruzar las calles con precaución.“Ahí creo yo que tenemos muy en claro que el peatón tiene derecho de paso siempre, pero también quiero exhortar a tener mayor precaución cuando uno como peatón camine sobre las banquetas y haga algún cruce de calles… Hay que fijarse bien y esperar a que no venga ningún vehículo”, manifestó.Adelantó que van a esperar a que el peritaje arroje quién fue el responsable para proceder como autoridad.“Es un tema que ya todos sabemos, que falta capacitación real de algunos choferes pero también educación vial en nosotros como peatones”, añadió.En este caso, Ordorica aseguró que el chofer sí tenía licencia de transporte.El caso se presenta a nueve días de un atropello con muerte registrado en ese mismo sector.El pasado 18 de diciembre un operador de la ruta 1A exprés mató a un peatón cuando cruzaba las calles Manuel Acuña y Membrilla, en el centro de la ciudad, casi a la misma hora.En este caso, el conductor, cuya identidad no ha sido revelada por la autoridad investigadora, permanece prófugo de la justicia, según apuntó ayer el vocero de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Ruvalcaba.Recuentos periodísticos indican que de enero a la fecha se han registrado 442 accidentes viales ocasionados por choferes de transporte público y de personal, que han dejado por lo menos nueve muertes.• De enero a la fecha se han registrado 442 accidentes ocasionados por choferes de transporte público y de personal, que han dejado por lo menos nueve muertes.

