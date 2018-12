Pese a que la Casa del Migrante había reportado emergencias médicas en días pasados, los 15 niños que se atendieron por enfermedades respiratorias y una mujer embarazada con preclamsia, ya recuperaron su salud, informó el padre Javier Calvillo, director del albergue.De acuerdo con el padre, desde noviembre hasta la fecha han sido 3 mil personas entre deportados y extranjeros de distintas nacionalidades que han sido atendidos en el refugio, de esa cantidad 500 aún permanecen en el lugar mientras cruzan a Estados Unidos para la entrevista de asilo político.Desde noviembre aumentó el número de extranjeros y deportados que llegaron a esta ciudad, sin embargo, del total de los migrantes atendidos en la Casa del Migrante, 134 niños se revisaron por parte del personal de salud, de esa cantidad 30 presentaron gripe y 23 adultos entre hombres y mujeres también fueron atendidos por el mismo padecimiento, indicó el director del refugio.El pasado lunes, el director del albergue anunció el cierre de la Casa del Migrante debido a que tuvo que resolver urgencias porque faltaba personal médico del Sector Salud.Calvillo señaló “ya se están poniendo los niños enfermos, el sábado por la noche tuvimos emergencias y no había doctores, tuvimos que hablarle a las doctoras voluntarias”, detalló. Agregó que una mujer embarazada llegó al refugio con preclamsia y tuvo que ser trasladada al Hospital de la Mujer para que la atendieran.Explicó que los doctores voluntarios compraron los medicamentos para los 15 niños que llegaron enfermos debido a que pasaron varios días en el bordo, del lado estadounidense, expuestos a las inclemencias del clima.En conferencia de prensa, el sacerdote enfatizó que “la Casa del Migrante ya no recibirá a más personas. Esta realidad ya nos supera, no quiero que el día de mañana pueda pasar algo más grave con un menor, con una mujer o con un joven”.En cuanto al caso de Felipe Gómez Alonzo, el migrante guatemalteco de 8 años que murió mientras estaba detenido junto a su padre por la Patrulla Fronteriza, Javier Calvillo expuso que el menor no se encuentra registrado en la lista de personas atendidas en la Casa del Migrante.Felipe y su padre ingresaron a Estados Unidos a través de un punto de acceso que se ubica cerca de la Casa de Adobe y la Universidad de Texas en El Paso, según confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

