Sin permiso de SCT, camioneta involucrada en carreterazo

Ciudad Juárez— La camioneta que se volcó y dejó un saldo de 5 muertos y 15 heridos en la carretera a Juárez el pasado 22 de diciembre no pertenece a ninguna agencia de turismo y fue rentada para dicho viaje, pero no contaba con los permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con testimonios de familiares y la SCT.Las personas que utilizaban el servicio se ponían de acuerdo a través de grupos cerrados y pagaban una “cooperación” de aproximadamente 300 pesos, informó el director de Transporte del Estado, David Holguín.El funcionario estatal comentó que tras una investigación se detectó que la camioneta pertenece a un particular que “invitaba a amigos” para que aprovecharan los viajes que realizaba entre Chihuahua y Juárez.Actualmente, servicios irregulares de transporte que han visto un negocio rentable en el traslado de pasajeros se han infiltrado en grupos que ofrecen servicios de ‘rides’ de particular a particular, para lo cual utilizan camionetas tipo van para ampliar los espacios, y en las que transportan hasta a 20 personas a costos de 250 pesos por cada una, con varias salidas diarias, e incluso hasta con servicio de paquetería, todo ello sin contar con permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni con seguros de cobertura total para los pasajeros.Lo anterior según señalamientos de personal de agencias establecidas, así como los propios usuarios que utilizan recurrentemente este tipo de servicios conocidos como “car sharing” o “car pool”, los cuales han tenido mucho auge entre los estudiantes foráneos, quienes ahorran hasta tres cuartas partes del costo de un boleto de autobús, esto al integrarse a viajes con desconocidos en una práctica que aún no está regulada a pesar de su crecimiento.De igual manera, en las propias redes sociales se pueden encontrar mensajes que corroboran este dato, en las que, desde cuentas particulares, se ofrecen salidas diarias en varios horarios; sin embargo, el transporte no parte de una estación o una agencia, sino de lugares públicos donde se reúnen, y sin que ofrezcan seguro para el viajero o algún domicilio de su negocio.Cabe destacar también que una de las víctimas mortales del accidente, identificada como Leonardo Segura, publicó en sus redes la búsqueda de uno de estos viajes, siendo los últimos los siguientes: “alguien que vaya a Juárez mañana y le pago una casetita”, “Alguien que vaya saliendo a Juárez?”.Los grupos se encuentran fácilmente como “Raits Chihuahua-Juárez”, “Raits Chihuahua-Parral”, y van a Cuauhtémoc, Delicias y Madera, entre otros municipios, además de realizar paradas en sitios que quedan de camino como es el caso de Casas Grandes.Diariamente hay publicaciones de personas que buscan espacios, así como de quienes hacen las salidas, en ellas se ingresan los datos telefónicos y se cierran los tratos. Sin embargo, no existe ninguna documentación de por medio, pues no hay un pasaje o contrato de ningún tipo.Aunque la práctica es benéfica para los usuarios en el aspecto económico, éstos se arriesgan a viajar con personas de las cuales no tienen datos personales, identificaciones o seguro para los pasajeros.Derivado de ello, algunas personas han visto la oportunidad de crear negocios en los cuales evitan el pago de impuestos y los requerimientos legales como lo son los permisos ante la SCT, que también tienen un costo y deben ser renovados cada dos años.En estos grupos se hacen, en tan sólo unas horas, más de 60 publicaciones entre ofertas de viaje y solicitudes de espacios.Sobre esta situación la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que está coadyuvando con la Policía Federal en la detección de vehículos que ofrecen los llamados ‘rides’ y que circulan en la red carretera federal, pues ejercen el servicio de transporte público federal sin concesión ni permisos, violando la garantía de seguridad del pasajero.Por lo anterior realizó un llamado a la población para evitar la contratación de este tipo de transportes, enfatizando que los únicos vehículos de menos de cuatro toneladas de peso a los que la SCT otorga permisos para ofrecer el servicio de pasaje son los que operan en los aeropuertos.