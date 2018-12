Ciudad Juárez- Cada 28 de diciembre se recuerda a los niños que fueron asesinados por el rey Herodes ante la furia de saber sobre el nacimiento de Jesús. Sin embargo, este día pasó de ser una conmemoración religiosa a un día para realizar bromas de diversas índoles entre amigos o familiares.Con base en información de autoridades católicas se sabe que una vez que el rey Herodes se sintió traicionado por los Reyes Magos que no volvieron para avisarle donde había nacido el mesías, mandó a su ejército a la ciudad de Belén con la orden de que asesinaran a todos los menores de 2 años.Según este Evangelio, todo comenzó cuando tres magos llegaron a la ciudad de Belén orientados por una estrella que les indicaba el lugar en donde había nacido el próximo rey de Israel. Esto llegó a oídos de Herodes, quien se reunió con ellos y pidió que siguieran buscándolo y al encontrarlo volvieran a con él para decirles donde se encontraba y adorarlo.Aunque su intención real era asesinarlo, ya que no podía dejar que alguien que no fuera él reinara. Sin embargo, los magos fueron advertidos en un sueño de que no debían volver con Herodes.Fue cuando éste toma la determinación de matar a todos los Santos Inocentes, pensando que entre ellos estaría el mesías. Sin embargo, José ya había sido advertido por un ángel de que tenía que huir hacia Egipto.Según este pasaje bíblico, fue así como Herodes fracasó en su intento de matar al Niños Dios.El padre Hesiquio Trevizo, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, señala que la palabra inocente es la que ha entendido mal. “Se cree que inocente es una persona crédula, infantil, fácil de engañar; que no es cierto, se trata de una persona que no hace daño, que es inocente. Así como esos niños”, comentó.Derivado de esta confusión, la historia ha perdido su tinte trágico y las personas han adoptado la costumbre de jugar bromas cada 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes, y que es cuando se hace remembranza de lo narrado al respecto en la biblia.Es así como de una conmemoración religiosa pasó a un día que las personas aprovechan para realizar bromas que son desmentidas horas más tarde. Incluso, con los avances tecnológicos, éstas se realizan mayormente a través de las redes sociales.Una vez realizada la broma las frases comunes son: “Inocente palomita que te dejaste engañar” o “Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nadie se puede confiar”. Las bromas van desde noticias ficticias de embarazo, infidelidades, despidos, entre otras más.

