Dejan sin dinero a hospitales

Ciudad Juárez - Planteado como una de las prioridades de inversión en Ciudad Juárez, y a pesar del compromiso de los gobiernos federal y estatal, ni el Hospital de Especialidades ni la Unidad de Cancerología cuentan con recursos etiquetados en los presupuestos de egresos 2019.En agosto pasado, los mandatarios Andrés Manuel López Obrador y Javier Corral anunciaron públicamente que se invertirían recursos para poner en funcionamiento el complejo hospitalario, abandonado prácticamente desde 2014, cuando el exgobernador César Duarte puso la primera piedra.A pesar del compromiso, los gobiernos federal y estatal no contemplaron en sus presupuestos la habilitación del complejoEsther Mejía, diputada federal por Morena, confirmó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 no contempla recursos para el Hospital de Especialidades, actualmente en obra negra y vandalizado.La diputada dijo que el tema del presupuesto para los hospitales será tratado entre los legisladores y el presidente de la república durante la visita del próximo 5 de enero a esta ciudad. Adelantó que es posible que sea vía fondos federales que se subsane la falta de recursos para el hospital.“Estamos esperando a ver qué resulta de la reunión que tendremos los diputados de Chihuahua con el licenciado López Obrador, porque debemos cumplir con esa obra”, mencionó Mejía, integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.La omisión del Hospital de Especialidades en los proyectos de inversión del Presupuesto de Egresos fue considerada un “engaño” por Luis Aguilar, diputado local del PAN y presidente de la Comisión de Salud del legislativo de Chihuahua.“No se cumplió con ese compromiso, la idea era que se terminara ese hospital que tanto se necesita en Juárez y que ha estado parado desde la administración estatal anterior y vimos que no fue considerado en el presupuesto federal. Resultó entonces un engaño”, acusó el legislador del blanquiazul.El 7 de agosto pasado, en la que sería su primera visita a una entidad como presidente electo, López Obrador anunció en un video a través de Facebook, que había llegado a un acuerdo con el gobernador de Chihuahua para hacer un “esfuerzo conjunto” y poner en funcionamiento el complejo hospitalario.“Me invitó Javier Corral a pasar a esta obra inconclusa que es un Hospital de Especialidades que incluso lo dieron como inaugurado y quedó totalmente abandonado, afuera tiene una fachada que es una escenografía como si estuviese terminado, pero acá adentro es obra negra abandonada completamente”, dijo López Obrador en el video, transmitido minutos después de la visita del entonces presidente electo a Ciudad Juárez, con motivo de la inauguración del primer Foro Escucha por la Paz y la Reconciliación.“Vamos a dar atención especial a estas obras inconclusas... hay un cementerio de obras por todo el país. Vamos a hacer un esfuerzo conjunto con el Gobierno de Javier, con el gobernador de Chihuahua, el Gobierno federal, para que pronto esté funcionando este Hospital de Especialidades y la unidad para atender a los enfermos de cáncer”, recalcó el tabasqueño hacia el final del video, cuando se perciben aplausos de quienes acompañaron a los mandatarios.En las mismas condiciones del Hospital de Especialidades y la Unidad de Oncología de Juárez –es decir, obras inauguradas pero sin funcionar y en el abandono– , existen otros 57 hospitales en todo el país, dijo López Obrador. Para atender el rezago, dijo, se invertirían 10 mil millones de pesos.Hacia finales de agosto, un nuevo recorrido por las obras ubicadas en los terrenos del exhipódromo y exgalgódromo, fue realizado por Corral, acompañado por los futuros funcionarios federales Jorge Alcocer, actual titular de la Secretaría de Salud, y Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.A pesar del compromiso, ninguno de los dos gobiernos contempló en sus respectivos presupuestos la habilitación del complejo.La Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Chihuahua fue consultada sobre la omisión, y acerca de los planes que tendría la entidad para poner en marcha el complejo, sin embargo al cierre de la edición no hubo respuesta de la vocera. De la misma manera, se buscó la versión de Juan Carlos Loera de la Rosa, coordinador del Gobierno federal en Chihuahua, pero tampoco hubo respuesta del funcionario.El Hospital de Especialidades y la Unidad de Cancerología fueron anunciadas por el gobierno de César Duarte como obras que atenderían las necesidades de Ciudad Juárez, urbe que actualmente cuenta con un único hospital general.A la colocación de la primera piedra, y la fachada, siguió el abandono de la construcción.De acuerdo con datos publicados, entre la unidad y el hospital se invirtieron más de 450 millones de pesos. La Secretaría de Salud de Chihuahua ha estimado que se requieren aproximadamente 623.9 millones para poner en funcionamiento el hospital y 85 millones para unidad.El proyecto inicial sostenía que en el hospital habría 30 consultorios y 8 quirófanos de especialidad, unidad de quemados, urgencias, hemodinamia, urodinamia, medicina nuclear y resonancia magnética. (Itzel Ramírez/El Diario)

