Reportan malos tratos al tramitar licencias

Ciudad Juárez— Usuarios del Departamento de Licencias Digitales que ayer tramitaban la obtención de la licencia de conducir se quejaron de que hay desorganización en la dependencia y malos tratos por parte de servidores públicos.“Están desorganizados, nada más te traen de un lado para otro, y que ve para acá y que ve para allá… no les entiende uno porque vas y les preguntas, y todos te dan una indicación diferente”, manifestó Martín Molina, un usuario que obtuvo ayer su documento.A tres días hábiles de que concluya el año, las filas en el módulo central de Pueblito Mexicano saturaron las instalaciones. Hubo ciudadanos que, aseguraron, llegaron a hacer línea desde las cuatro de la mañana.“Con justa razón mucha gente se molesta. Ya salimos nosotros, pero llegamos desde las cuatro de la mañana y ya había fila afuera. Si así haciendo fila se llenó hasta allá hasta el tope, dando vuelta”, manifestó Molina.El extitular de la dependencia a nivel local, ayer nombrado director en el estado, Ricardo Cordero Ramírez, reconoció que en estos últimos días se saturó el servicio debido a que el 31 de diciembre vence el período de descuentos en el trámite.Al mediodía había un guardia de seguridad asignado a la entrada del departamento diciendo a los contribuyentes que no habría más trámites por primera vez hasta el próximo año; es decir que ya no habría cupo para hoy viernes y el próximo lunes.Al conocer la situación, Javier Palacios Reyes, jefe de la Policía Vial, de la que depende esa área de gobierno, señaló que el guardia era nuevo y giró instrucciones para que dejara de dar informes en la entrada sobre los requisitos.Otros usuarios aseguraron que el personal, sobre todo los guardias de seguridad, les están dando un trato “déspota”.“Muy mal el servicio, no me dejaban pasar la prueba porque no traía mis lentes, y luego me dice la doctora que me pare en la puerta y entra un señor y me dice quítate de aquí, vete para allá, con palabras que uno dice, no somos cualquier cosa”, se quejó un usuario que aseguró viene de Estados Unidos a sacar su licencia por primera vez.Aunque prefirió reservar su nombre, refirió que llegó a las seis de la mañana y le dijeron a mediodía, después de casi seis horas formado, que no le entregarían el plástico debido a que necesitaba llevar sus lentes.“Ese guardia que está ahí es bien déspota”, agregó Miguel Almada, otro contribuyente.Consultado sobre las quejas en la conferencia en la que presentó a Xóchitl Contreras como nueva titular en la Zona Norte, Palacios Reyes mencionó que “hacer un juicio de esta naturaleza” no era parte del evento.