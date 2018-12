Ciudad Juárez- Será hasta enero próximo cuando el Gobierno del estado destine 1.6 millones de pesos a la Casa del Migrante para que enfrente sus gastos de operación por la oleada de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que han arribado a la ciudad desde octubre pasado para buscar asilo político en Estados Unidos.Los recursos provienen del fondo de apoyo a migrantes que el gobierno federal etiquetó a los estados en el presupuesto de egresos de este año y que iba destinarse para el acondicionamiento de Centros Comunitarios para la atención de migrantes, informó el subsecretario de desarrollo social estatal, Ramón Galindo Noriega.La entrega de los recursos se hará efectiva en “algún momento dentro de las próximas dos semanas”, dijo ayer el funcionario.Además se prepara otro recurso estatal como un añadido al apoyo, adelantó.“Todavía no es momento de crisis, pero sí para estar preparados, nuestro principal aliado en este tema es la Casa del Migrante y vamos a seguirlos apoyando”, agregó Galindo Noriega.Además para la atención de migrantes en Juárez, el Gobierno del estado habilitó el gimnasio de Bachilleres ubicado en el Parque Central “para hospedar a extranjeros durante dos o tres noches” con una capacidad para 500 personas, informó.De acuerdo al padre Javier Calvillo, director del albergue, los 1.6 millones de pesos es menor que lo destinado por el Gobierno del estado durante el 2017, cuando se les entregaron cuatro millones de pesos.En una reunión realizada ayer entre funcionarios municipales y estatales, en la Casa del Migrante, el padre Javier Calvillo, director de albergue, se negó a recibir más migrantes en el refugio.A la junta acudieron Rogelio Loya, coordinador de Programas Sociales de la Subsecretaría Desarrollo Social del Estado, Marisela Vega, directora de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Rogelio Pinal, titular de la oficina de Derechos Humanos del Municipio.De acuerdo con el padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante, la propuesta de Marisela Vega, directora del DIF fue proporcionar ocho personas en el turno de la mañana y otras ocho en la tarde para que apoyaran en las labores del refugio. Sin embargo, el sacerdote declinó aceptar el ofrecimiento de la funcionaria del DIF.La propuesta de Rogelio Loya acudió para solicitar que se siguiera recibiendo personas extranjeras en el albergue, comentó el sacerdote.El director dijo que consideraría las propuestas, sin embargo pidió que el Consejo Estatal de Población (Coespo) se hiciera cargo de la lista en donde anotan a los migrantes para la cita de asilo en Estados Unidos.Además, manifestó a los funcionarios que sólo si el Gobierno del Estado a través de ese organismo solventa los costos económicos de los extranjeros podría aceptar la propuesta.El sacerdote comentó que Rogelio Loya se encuentra en la mejor disposición de gestionar más recursos para la Casa del Migrante.Agregó que aún no ha recibido el monto desinado por el Gobierno del Estado de 1 millón 600 mil pesos, por lo que espera que Loya lo apoye para que ese dinero sea entregado lo antes posible.Javier Calvillo enfatizó que ya no cuenta con recursos para seguir sosteniendo la Casa del Migrante, y ha sido la comunidad fronteriza que se ha hecho cargo de mantener el refugio funcionando.El director del albergue dijo que agradecía todas las propuestas, pero será hasta la próxima semana que dará repuesta a los funcionarios debido a que evaluará junto con el personal del albergue si es viable el ofrecimiento de esas dependencias.

