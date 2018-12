Ciudad Juárez- Un día después de que el director de la Casa del Migrante anunció que no se recibiría a más extranjeros debido a la falta de apoyo de los tres niveles de gobierno, alrededor de 40 cubanos y centroamericanos permanecieron varias horas afuera del refugio en espera de ingresar. Por la noche fueron llevados a un albergue temporal en la estación de Bomberos 8.En tanto que en pleno día de Navidad otro niño guatemalteco murió en Alamogordo, Nuevo México, a 143 kilómetros de esta frontera, mientras se encontraba en custodia del Gobierno federal. Se trata del segundo caso similar en 17 días, luego del deceso en El Paso de Jakelin Caal, una guatemalteca de 7 años.Activistas y congresistas culpan de dichas muertes a la administración de Donald Trump y sus políticas antimigrantes.Estos sucesos ocurren mientras siguen estancadas las negociaciones entre el presidente Donald Trump y el Congreso por 5 mil 700 millones de dólares para financiar un muro fronterizo, las cuales han paralizado de manera parcial las actividades del Gobierno federal.Luego de un día a la intemperie fuera de la Casa del Migrante a la espera de un apoyo que les fue negado, 41 migrantes –entre cubanos y guatemaltecos– recibieron la noche de ayer el apoyo del Municipio.Cerca de las 7:30 de la tarde, los extranjeros –entre hombres, mujeres y niños– fueron trasladados en un convoy conformado por una pick-up de Bomberos, dos ambulancias de Rescate y Unidades de Policía Municipal a la Estación de Bomberos número 8, ubicada entre la vialidad Barranco Azul y el Bulevar Oscar Flores.Una vez en la estación, que cuenta con alrededor de 150 cobijas y 60 colchonetas, según refirió Efrén Matamoros, titular de Protección Civil, los migrantes fueron dirigidos a un recinto, donde fueron divididos entre hombres y mujeres con niños.Uno de los cubanos entró al cuarto donde pasaría la noche con los demás masculinos, vio una colchoneta y se sentó rápidamente, se quitó los tenis y comenzó a sobarse los pies. “Voy a tallarme los pies porque los traigo congelados”, dijo.Nairyn Casadilla, cubana, indicó que en la Casa del Migrante los trataron “muy mal”, sin darles razón alguna del porqué no los dejarían entrar.“Somos alrededor de 30 cubanos y nos han negado la entrada (a la Casa del Migrante). El señor que está a cargo de la Casa no nos deja pasar ni al baño. Nada. Estábamos sentados en la acera y empezaron a botar agua para que nos paráramos de enfrente porque ahí es su tierra. La verdad que nos han tratado pésimo”, comentó la mujer migrante.A los extranjeros que fueron trasladados desde el exterior de la Casa del Migrante a la Estación de Bomberos número 8 se les brindará cena y almuerzo, señaló el titular de Protección Civil.

comentarios

