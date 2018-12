Aumentan registros de mala calidad del aire

Ciudad Juárez- Ciudad Juárez acumuló este año más registros de mala calidad del aire en comparación con el año pasado, de acuerdo con la Red de Monitoreo Atmosférico. A lo largo de 2018, los sitios de muestreo detectaron en 22 ocasiones mala calidad del aire, mientras que el año pasado fueron 18 ocasiones.Ricardo Argón, responsable de la red, explicó que la región cuenta con varios sitios de muestreo, tres para detectar ozono y monóxido y nueve para partículas PM10, pero únicamente en dos se han disparado los estados por arriba de los 100 Imecas, (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire) a determinadas horas. (Abril Salgado)Argón puntualizó que las áreas más afectadas en las que se tienen datos históricos son las estaciones Valle Policía, sobre la avenida Jilotepec y Gómez Morín, y el Unión Mexicana, que está situada sobre bulevar Zaragoza y eje vial Juan Gabriel, lugares por los que se menciona “calidad regular”.“Por ejemplo nos hacen otro tipo de preguntas como en los puentes internacionales, sí, en los puentes se concentra mucho, pero es horario, no permanece siempre”, comentó.Puntualizó que hay una mejora medible en comparación con el 2004 cuando se presentó una excedencia de ozono, misma que desde entonces no se ha vuelto a registrar, y de acuerdo con graficas mensuales de la Red, las condiciones climatológicas de la ciudad han cambiado y la mejora es calculable.“De acuerdo con lo que está establecido por la EPA y la Semarnat, para que una excedencia se considere mala, no tiene que intervenir la naturaleza, ¿a qué me refiero? Que si los vientos rebasan las 30 millas que son 48 kilómetros por hora, se considera mala, pero si los vientos o ráfagas rebasan esa velocidad, se considera una excedencia natural provocada, y esa no la tomamos en cuenta”, explicó. (Abril Salgado / El Diario)

