Gobierno Estatal, al margen de Operativo Bar

Ciudad Juárez- El Departamento de Gobernación estatal quedó fuera del Operativo Bar implementado por fuerzas policíacas de los tres niveles de gobierno y en el que se busca prevenir la comisión de delitos, así como verificar que los negocios que venden alcohol operen con permisos al corriente y cubran las medidas de seguridad obligatorias en sus establecimientos.“No fuimos invitados al operativo y no hemos intervenido con ellos en ninguna revisión. Qué bueno que haya otras autoridades que nos puedan ayudar en la revisión de los documentos en los bares de la ciudad”, comentó el asesor técnico del departamento de gobernación y encargado del despacho de la oficina, Jorge Ostos Castillo.“Si ellos nos invitan, estamos listos para cooperar, pero hasta el momento no estamos integrados al operativo”, confirmó.Durante la madrugada del 23 de diciembre se realizó el operativo en bares y cantinas en el que se clausuraron seis establecimientos por operar con licencias vencidas, informó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.A pesar de que la dependencia no ha sido contactada para integrarse a los trabajos del Operativo Bar, el funcionario calificó como buena la medida: “Qué bueno que no nos digan lo que harán dentro del operativo, así conseguimos que se quiten algunos malos entendidos, mejor que ni nos avisen”, dijo.Operativo Bar está integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM), agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Tránsito, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); además de cuenta con el acompañamiento de personal de las Direcciones municipales de Comercio y Desarrollo Urbano.

