Ciudad Juárez- Ante el cierre de la Casa del Migrante, 65 extranjeros centroamericanos y cubanos han sido trasladados a la Estación de Bomberos número 8, entre la noche del lunes y la mañana de ayer.Esto ocurrió dos días después de que el director del albergue, Javier Calvillo informó que debido a la falta de apoyo de los tres niveles de gobierno ya no podría alojar a más migrantes en el albergue.De acuerdo con información del departamento de Rescate, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) trasladaron a 19 extranjeros, 14 provenientes de Guatemala y cinco de origen hondureño, dentro de esa cantidad de migrantes centroamericanos se encontraban siete niños y otro grupo tres extranjeros llegaron también por la mañana.Ayer, cerca de las 7:30 de la tarde fueron trasladados 43 migrantes, de origen cubano y guatemaltecos.Joselyn Peralta, de 22 años, de origen hondureño, se encontraba en el piso sobre una colchoneta junto a su hija. Ella llegó la mañana de ayer, al exterior de la Casa del Migrante con su hermano, su cuñada y una sobrina para pedir su turno para pedir asilo político en Estados Unidos.Peralta comentó que en su país se corrió la voz que en Ciudad Juárez es más fácil llegar a pedir asilo político, a diferencia de Tijuana y Mexicali.Sin embargo, no se imaginó que al llegar a esta frontera iba a batallar para encontrar un lugar en dónde quedarse.“Yo le pregunté a la policía que sin podría brindar ayuda, al principio nos dijeron que nos fuéramos a buscar un hotel, pero no tenemos dinero y entonces decidieron traernos aquí.”La entrevistada también mencionó que ya tenía conocimiento que en esta ciudad se encuentra el refugio para migrantes.“Sí teníamos pensado cruzarnos el río Bravo, pero decidirnos mejor venirnos a la Casa del Migrante porque no arriesgar a las niñas”, mencionó Peralta.Elmer Joaquín Sánchez viajó desde Guatemala hasta Juárez, acompañado de su hijo de 17 años, como Peralta, ellos también tenían la intención de cruzar Estados Unidos y permanecer en el bordo en busca de un oportunidad de asilo político.Sánchez comentó que en su país ya saben que en Ciudad Juárez hay más oportunidad de ayuda para conseguir asilo político y refugio en donde reciben a migrantes.Sin embargo, algunos de sus compañeros consideraron que es un riesgo permanecer a la intemperie debido a las condiciones climatológicas que se presentan en esta ciudad. “Estamos preocupados, pero gracias a Dios ya estamos aquí, lo que sí quisiéramos es que nos ayudarán con ropa y comida mientras estamos aquí”, comentó Sánchez.Ya han pasado 10 días desde que un grupo de más de 100 migrantes extranjeros de origen guatemalteco arribara a esta ciudad; 50 de ellos ingresaron a Estados Unidos unos días después y el restó decidió trasladarse a la Casa del Migrante.En el bordo, cuatro migrantes aún permanecen del americano en el punto 46, y del lado mexicano, a la altura del bulevar Cuatro Siglos y bulevar Independencia.Pese a las inclemencias del clima, los guatemaltecos dijeron que mantienen la fe y la esperanza de que la Patrulla Fronteriza les abra la puerta de acceso para pedir asilo político. Oscar Chon y su hija de seis años, cruzaron a Juárez en la mañana de ayer en busca de alimentos, junto a ellos un adolescente de 16 años los acompañaba, mientras el padre del menor se resguardaba del frío bajo las ruinas de lo que antes era una presa.Oscar comentó que han comprado las suficientes cobijas para mantenerse a un lado de la malla fronteriza, y pese a que pronto escasearan los alimentos esperan que alguien les brinde ayuda.“Aquí estamos, ya aguantamos varios días, estamos en las manos de Dios y seguiremos aquí hasta que nos reciban en Estados Unidos”, manifestó Oscar.

