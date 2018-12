Municipio sale al rescate de centromericanos

Ciudad Juárez- El Municipio apoyará con 10 personas que laboran en diversas direcciones a la Casa del Migrante, así como con dos médicos, aseguró ayer el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.Además se proporcionarán medicamentos y alimentos.Cabada dijo que aunque la administración no cuenta con recursos, en caso de ser necesario se abrirán los gimnasios municipales como albergues, y si la Federación no envía presupuesto, se solicitará apoyo a la comunidad para que done alimentos.Aseguró que esta semana se empezó a notar un repunte en la cantidad de centroamericanos que están llegando a la ciudad, ya que de un promedio de 200 que había, ayer se registraron más de 400 en la Casa del Migrante, más 42 que fueron trasladados por policías municipal a la Estación de Bomberos número 8. “Sí tenemos para abrir un albergue, el problema es que no hay los recursos para sostenerlos”, agregó.Aseguró que ayer en la reunión de la mesa por la construcción de la paz se envió un mensaje al gobierno federal para que lo antes posible apoye al Municipio con recursos o en especie.Si no se recibe esa ayuda, “tenemos que atenderlos de alguna u otra forma”, anotó Cabada. “Convocaríamos a los juarenses a que de manera solidaria nos apoyaran con alimentos”, mencionó.El alcalde aseguró que el Municipio cuenta hasta con 12 gimnasios para albergarlos.Agregó que todavía no hay una emergencia, pero ahora los migrantes que empiezan su trámite para que Estados Unidos los acepte como refugiados se regresan a esta ciudad a esperar, cuando antes el vecino país los alojaba en sus centros de detención.“Arriba del 90 por ciento de las solicitudes de asilo político se niegan en Estados Unidos, y ellos van con la esperanza de que pueda funcionarles, pero la verdad es que no será así, ahora con esto los van a regresar a México para que les diga el juez que no”, manifestó.

