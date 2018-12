Ciudad Juárez- Mañana se realizará la entrega recepción de las oficinas que ocupará la delegación de la Secretaría del Bienestar en la ciudad, pero comenzará a operar hasta enero próximo.Las oficinas se ubicarán dentro del centro comercial El Paseo y desde el lugar se operarán los programas prioritarios del Gobierno de López Obrador en Juárez a través de la Coordinación Regional de Programas Sociales, informó su titular, Elizabeth Guzmán Argueta.La recepción de las oficinas se realizaría el 24 de diciembre, pero fue aplazada para mañana por cuestiones de agenda, se informó.Antes de que termine el año se habilitarán dos espacios en los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Distrito Bravos para albergar dos Centros Integradores desde donde se distribuirán los apoyos de los programas sociales federales en esa región.Hasta enero próximo se ubicarán los 12 centros que quedarán por instalar en diferentes puntos de la ciudad, “planeamos que sean oficinas que se encuentren dentro de la infraestructura con la que ya cuenta el gobierno federal y no realizar inversiones ni rentas”, adelantó la funcionaria.Desde octubre pasado la Coordinación Regional de los Programas Sociales federal en Juárez no cuenta con oficinas ni número de contacto, ademas los trabajos se realizan en equipos de cómputo personales, debido a la falta de un establecimiento formal.Los integrantes de la Coordinación son responsables de la operación del Censo por el Bienestar y de asistir a las reuniones de seguridad donde participan fuerzas policíacas de los tres niveles de gobierno.El gobierno de López Obrador prevé un periodo de 180 días desde el 1 de diciembre para la entrega recepción de las oficinas de las delegaciones federales.Durante ese periodo se llevará a cabo el análisis del funcionamiento de cada dependencia para definir cuáles instancias se fusionarán o desperecerán, por lo que algunos organismos operativos todavía no han establecido sus organigramas.

