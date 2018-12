Ciudad Juárez- Luego de la muerte de dos niños en accidentes de tráfico registrados el pasado fin de semana en carreteras del Estado de Chihuahua, la Policía Federal estará vigilante de que los viajeros utilicen dispositivos especiales de seguridad infantil durante los trayectos, informó personal de la dependencia.De acuerdo con oficiales de la corporación es común observar que únicamente los visitantes extranjeros lleven a sus hijos menores en sillas especiales durante los viajes, no así los viajeros nacionales que tienen la costumbre de llevar a los menores en brazos o asientos delanteros.El pasado sábado 22 de diciembre una menor de 3 años quedó entre las cinco víctimas mortales del accidente registrado poco después de las 10 de la noche en el tramo carretero Sueco-Villa Ahumada, donde otras 10 personas resultaron lesionadas.Al día siguiente por la mañana otra menor de un año y medio falleció durante la volcadura de una camioneta en el kilómetro 37+500 de la carretera vía corta Chihuahua- Parral.El reporte oficial indica que en ambos accidentes los menores salieron disparados de los respectivos vehículos al no contar con una silla especial de viaje.Se confirmó que en los dos casos los autos en que viajaban las familias afectadas salieron del camino por averías en neumáticos.Según recomendaciones de la Policía Federal los niños y niñas deben viajar en el asiento trasero debidamente asegurados con dispositivos según sus edades y nunca colocarlos frente a una bolsa de aire activa.Si un niño viaja en el vehículo se debe colocar en medio del asiento trasero, y hasta la edad de dos años la silla especial debe colocarse con el asiento hacia atrás, según dio a conocer personal de la corporación.La recomendación para los menores de 3 ó 4 años de edad es que se cuente con asiento de seguridad con arnés.Los adultos están obligados a revisar el acomodo correcto del cinturón, así como que no esté flojo.De los 6 meses a los 2 años el asiento tiene que estar orientado hacia atrás, y de 3 a 4 años de edad la silla especial orientada hacia el frente.Hay otro asiento recomendado para menores de entre 10 y 12 años que se conoce como “booster”, el cual tiene cinturón de cadera y hombro y que también es obligatorio puesto que el original del auto no cubre los hombros de los pequeños debido a su estatura, ya que están diseñados para 1.50 metros de altura del usuario, según informó el personal de la Policía Federal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.