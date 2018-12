Siguen cayendo aguas negras en el Bravo

Ciudad Juárez- Pese a un año y medio de múltiples reportes a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), y sin intervención alguna de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), continúa sin ser atendida la fuga de aguas negras que, proveniente de los registros de varias viviendas, desemboca en el río Bravo entre las vialidades Arroyo del Mimbre y avenida Del Río Bravo.Según un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la cual es dependiente la CILA, entre las áreas de jurisdicción de dicha dependencia se encuentra la calidad del agua en el río Bravo. Pese a ello, no ha habido algún pronunciamiento de Jesús Luévano, encargado de la sección mexicana de CILA. Fue buscado para entrevista pero no fue posible su localización en su oficina ni respondió llamadas ni mensajes de este medio.A la par, se buscó la versión de la JMAS en torno al tema pero no se obtuvo respuesta de Corazón Díaz, vocera de la dependencia.Mientras lo anterior acontece, el agua del río Bravo sigue contaminándose y los habitantes del sector continúan viviendo entre suciedad y malos olores provocados por el líquido residual que, a presión, convierte el referido sector en una “laguna”.“Se la mantienen dándonos largas. Siempre que hablamos (a la JMAS) nos dicen que van a mandar a alguien pero nadie viene”, denunció públicamente Marcela Navarro, habitante del sector.El Diario documentó la situación desde el pasado domingo, y pese a ello la situación continúa. En entrevistas anteriores, el padre de Marcela, Silverio Navarro, quien es propietario de una tienda de abarrotes en el sitio, dijo que –aunado con el impacto natural– también sufre repercusiones en sus bolsillos, ya que su negocio presenta baja afluencia por los olores.A la par, Elena Sánchez, esposa del hombre, señaló: “Nosotros desde el año pasado pusimos los reportes. Todo el año pasado hicimos los reportes, y hablábamos y nos decían ‘ahorita le mandamos un camión’. Este año, ya tenemos no sé cuántos reportes más desde que empezó el año, ya se va a acabar y seguimos en las mismas”.En un pequeño pedazo de cartón, la pareja –aún esperanzada– tiene apuntados los números de algunos de los reportes referidos: 648986, realizado el 15 de agosto, y 662501, fechado el tres de noviembre, ambos del presente año.De manera natural, por la topografía del sitio, el agua de drenaje se encamina a una de las compuertas que se encuentra llena de maleza y basura. El cauce natural del agua tropieza con ropa en desuso, envolturas de papitas y demás basura. A lo anterior se suma el líquido de drenaje. (Alejandro Vargas / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.