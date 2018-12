Detienen a presuntos miembros de 'Artistas Asesinos'

Ciudad Juárez— Dos posibles integrantes de la pandilla “Artistas Asesinos” fueron detenidos, acusados de haber incurrido en los delitos de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de policías municipales y daños en contra del Gobierno Municipal.Supuestamente Eliseo Valencia López y Adrián Eduardo Armendáriz Zamudio se enfrentaron a balazos con agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) cuando éstos les marcaron el alto. Ayer ellos se declararon inocentes ante la jueza de Control Maribel Carrillo Mendoza.El pasado 19 de diciembre aproximadamente a las 17:00 horas cuatro elementos de la SSPM a cargo de la unidad número 381 circulaban en las calles Daniel García y Oasis Revolución del fraccionamiento Pradera de los Oasis cuando escucharon, a través de la radio frecuencia, que una persona fue lesionada a balazos y que los responsables habían huido a bordo de un auto Grand Prix de color negro y sin placas.Unos diez minutos más tarde en el cruce de bulevar Zaragoza y Oscar Flores Sánchez, los mismos preventivos observaron un carro con esas características y le marcaron el alto al conductor. Al parecer el civil simuló que se iba a detener pero de pronto aceleró la marcha y comenzó a huir, por lo que inició una persecución.Presuntamente los civiles dispararon contra los policías y éstos respondieron a la agresión. Los balazos al parecer efectuados por Valencia y Armendáriz pegaron en el parabrisas y en la puerta del lado del copiloto, casi a la altura del retrovisor.El conductor del Grand Prix perdió el control del volante tras pasar unos reductores de velocidad y una curva, en la calle La Paz. El auto se impactó contra una banqueta en esa vía, a la altura de Oasis de Etiopía.Del vehículo descendió Adrián Eduardo Armendáriz, quien presuntamente portaba un arma de fuego y disparó contra los municipales. Por lo que éstos también detonaron sus armas de cargo y lo lesionaron. Del lado del copiloto también bajó Eliseo Valencia, quien corrió y subió a las azoteas de varios domicilios pero fue alcanzado a la altura del cruce de Oasis de Lisboa y Pradera de los Oasis al caer de un techo. Al brincar presuntamente dejó caer un arma de fuego calibre 9 milímetros con tres balas útiles.Al parecer a Adrián Eduardo le fue asegurada una pistola con dos cartuchos útiles calibre .45, según informó un agente del MP a la jueza Carrillo Mendoza.Ayer los sospechosos declararon ante la jueza que los municipales nunca les marcaron el alto, sólo se les emparejaron y empezaron a dispararles. Adrián afirmó que él iba manejando y al oír los disparos se asustó y aceleró el vehículo. Pero perdió el control y bajó del auto; fue entonces que los municipales le dieron un disparo por la espalda, tras lo cual ya no pudo correr.Adrián también afirmó que él y su compañero no portaban armas de fuego y por ello nunca agredieron a los municipales.“Le dieron un balazo por la espalda. Yo me asusté, me subí a los techos de las casas y el dueño de una les dijo a los policías. Yo vi cuando los policías le dieron por la espalda, lo vi lleno de sangre… nomás llegaron y se emparejaron para empezar a tirar balazos”, afirmó Eliseo.En la primera audiencia la jueza declaró legal la detención de ambos hombres y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Hasta el cierre de esta nota Carrillo Mendoza no había resuelto la situación jurídica de los indiciados.

