Ciudad Juárez- La actividad gubernamental se reanuda hoy y con ello quedan cinco días hábiles para el pago de impuestos y derechos relativos a este año sin que causen efectos moratorios.En otros trámites, como la licencia de conducir, se ofrecen descuentos, por lo que las autoridades llaman a aprovecharlos.En el caso de la revalidación vehicular, Recaudación de Rentas está condonando hasta el 80 por ciento de recargos, se dio a conocer.En los rezagos del Impuesto Predial hay un programa de descuento de 100 por ciento a quienes adeuden menos de 100 mil pesos, de 75 por ciento a quienes deban de 100 mil un pesos a 200 mil pesos, mientras que el 50 por ciento será para los deudores de 200 mil un pesos en delante.Lo anterior para los contribuyentes que adeudan el gravamen de 2017 y años anteriores. También hasta el 31 de diciembre estarán vigentes descuentos de 50 por ciento en las multas de Tránsito y de Estacionómetros que no sean consideradas graves, así como 100 por ciento en los recargos generados.Las rebajas son para infracciones aplicadas hasta el 16 de diciembre de 2018 y años anteriores.En el caso de la licencia de conducir, el costo para chofer particular por seis años –tipo de permiso más solicitado– actualmente tiene un costo de 974 pesos, de mil 271 pesos que regularmente cuesta.“Estamos hablando de un ahorro de casi 300 pesos”, indicó el Departamento de Licencias Digitales en un comunicado.La licencia de conducir que no tiene descuento es la de menor de edad, así como el costo del curso por primera vez, se informó. En tanto que la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedue) dispuso un programa “navideño” para el pago de lotes de reserva de Gobierno del Estado.La delegación Juárez dio a conocer que está ofreciendo descuentos del 20 al 50 por ciento a deudores de predios estatales, de acuerdo con el destino del terreno, ya sea habitacional o comercial.Las rebajas estará vigente todo el mes de diciembre, precisó la dependencia.Agregó que la rebaja del 35 por ciento se otorgará para la liquidación de predios a cuyas familias que les falta poco para liquidar el adeudo de lote habitacional.Precisó que para personas con discapacidad, personas mayores, jubilados o pensionado, así como madre o padre soltero, se brindará un 50 por ciento de descuento.La dependencia explicó que el 20 por ciento de descuento aplicará para los predios comerciales. Recordó que estos descuentos son para la liquidación de adeudos de lotes contratados con Sedue, lo que permitirá contar seguridad patrimonial y certidumbre jurídica. (Javier Olmos / Araly Castañón / El Diario)

