Incierta la zona libre prometida

Ciudad Juárez— A 4 días de que entre en vigor el plan económico especial para la frontera, el Gobierno federal no ha publicado todavía el decreto a través del cual se establecen las reducciones impositivas y condiciones que regirán en la franja norte de México a partir del 1 de enero.El paquete económico 2019 recientemente aprobado por el Congreso federal reiteró que en los municipios de la frontera norte del país se implementaría una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8 por ciento y del Impuesto Sobre la Renta en un tercio (para pasar de 30 al 20 por ciento) a personas morales y físicas con actividad empresarial."En 2019, también se propone implementar un paquete de estímulos focalizados en los municipios de la franja fronteriza norte, con el fin de reactivar la economía en una región del país que durante la última década ha sido afectada por la violencia, el crimen organizado y que ha servido como amortiguador de flujos migratorios", precisan los criterios generales de política económica del paquete de ingresos y egresos.Patricia Terrazas, diputada federal del PAN, dijo que hasta el momento únicamente se ha especificado que la reducción del Impuesto Sobre la Renta operará con devoluciones posteriores de una parte del gravamen a las empresas que comprueben su residencia en la frontera.Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, criticó que el gobierno federal no haya presentado más precisiones del proyecto para la zona franca.“Hay muchísima incertidumbre porque hasta el momento no hay nada, absolutamente nada, no han comentado nada los de Hacienda, no sabemos cuándo saldrá el decreto, que ya deberíamos conocer a estas alturas”, dijo la legisladora.Mencionó que por pláticas con algunos funcionarios se sabe que la reducción será posterior al pago impositivo.“Primero se paga el impuesto tal cual, si se comprueba que eres un empresario residente en la frontera, entonces hacen el descuento, en una devolución, suponemos, pero no hay detalle, ha sido la única versión verbal de la gente de Hacienda que conocemos”, afirmó.Las autoridades hacendarias, dijo, tendrán que analizar cada caso para saber si el empresario en cuestión es acreedor del derecho de reducción de ISR y que, en caso de acreditarse en derecho, se procede a la devolución del 10 por ciento correspondiente.“Nos explicaron que por eso es que no venía considerado en la Ley de Ingresos, porque se va a calcular bien el impacto hasta el momento en que la gente se haga acreedora del derecho vía devolución”, mencionó.Los criterios generales estimaron que el costo fiscal del estímulo de reducción de ISR sería en total de 22.6 mil millones de pesos.“La estimación de este costo fiscal considera el establecimiento de condiciones estrictas para ser receptores del estímulo, ello con la finalidad de evitar efectos indirectos y abusos por parte de los contribuyentes”, abundó el documento.La diputada por Chihuahua criticó que la SHCP haya contemplado únicamente a los empresarios como los beneficiarios de los incentivos fiscales.“No es lo que se prometió a la gente. No se le está cumpliendo y eso es lo que hacen los gobiernos populistas, prometer y decirle a la gente lo que quiere escuchar y luego no cumplir”, afirmó.Carlos Cruz, del área de Comunicación Social de Hacienda, dijo que la dependencia no daría detalles del decreto, hasta que sea publicado. Tampoco informó cuándo es que será publicada la reducción fiscal.De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), las personas morales de las zonas fronterizas de Chihuahua aportaron 15 mil 22 millones de pesos por concepto de ISR durante 2017; de concretarse el descuento, lo recaudado disminuiría en 5 mil millones de pesos.En el análisis "Reducción del IVA e ISR en la Frontera: Impacto en Recaudación", el CIEP advirtió de los riesgos que podría significar el incentivo.“No existen antecedentes de tasas diferenciadas en diferentes regiones del país. Esto puede generar efectos e incentivos difíciles de cuantificar, ya que las utilidades de empresas, sobre todo las que cuentan con subsidiarias en diferentes partes del país podrían mover sus utilidades a zonas con tasas más bajas como parte de una estrategia fiscal para reducir el pago de impuestos”, señaló el estudio.El CIEP adelantó que de acuerdo a la flexibilidad de las empresas, así como la propensión a mover ingresos, serían las grandes corporaciones empresariales -subsidiarias a su vez de otras grandes corporaciones-, las más propensas a mover sus ingresos, y en consecuencia, a beneficiarse de la reducción fiscal.Empresas más pequeñas, "menos propensas a mover ingresos", serían por tanto las menos beneficiadas, establece el CIEP.“A pesar de que la medida podría aumentar la competitividad en la zona fronteriza y atraer mayor inversión y consumo, dejaría un hueco importante en las finanzas públicas, presionadas por cambios sociodemográficos que tienen implicaciones en el presupuesto, sobre todo con aumentos en el gasto en pensiones y salud. Para evitar estas perdidas, especialmente en el caso del ISR, es necesario establecer reglamentos y leyes que eviten la movilidad de ingresos, buscando la manera que éstas se cumplan sin incurrir en altos costos administrativos”, concluyó el estudio.En el análisis ‘Reducción del IVA e ISR en la Frontera: Impacto en Recaudación’, el CIEP advirtió de los riesgos que podría significar el incentivo:1.- No existen antecedentes de tasas diferenciadas en diferentes regiones del país2.- Puede generar efectos e incentivos difíciles de cuantificar3.- Las utilidades de empresas, sobre todo las que cuentan con subsidiarias en diferentes partes del país podrían mover sus utilidades a zonas con tasas más bajas como Juárez