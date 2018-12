Ciudad Juárez- Cuarenta y un migrantes de nacionalidad cubana y centroamericana permanecieron varias horas ayer, afuera de la Casa del Migrante en espera de un lugar para alojarse mientras que Estados Unidos les deja entrar para solicitar asilo.Esta situación se da un día después de que el padre Javier Calvillo, director del albergue, anunció que no se recibiría a más extranjeros debido a la falta de apoyo por parte de los tres niveles de gobierno.Algunos migrantes dijeron que llegaron la noche del lunes, y se anotaron en la lista que la Casa del Migrante maneja para obtener un número con el que serán entrevistados por oficiales de Estados Unidos para asilo político. También comentaron que decidieron quedarse en la banqueta de la calle con la esperanza de que el personal les petmitiera la entrada, o que alguien les ayudará a trasladarse a otro albergue. A ese lugar llegaron agentes de la Policía municipal, quienes los llevaron a una estación para que pernoctaran ya entrada la Nochebuena.De acuerdo con Arturo Sandoval, vocero de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM), los agentes resguardaron desde la madrugada del martes, a 21 hombres, 8 mujeres y 3 menores de nacionalidad cubana que se encontraban en el exterior de la Casa del Migrante.Sandoval agregó que se les acondicionó el departamento de Trabajo Social, de la Estación de Policía Babícora, en donde les proporcionó alimentos y un médico revisó las condiciones de salud de los extranjeros.Sandoval también comentó que algunos migrantes fueron canalizados a la Secretaria de Desarrollo Social, y los que contaban con recursos económicos se desplazaron a otros lugares de la ciudad.Añadió que las personas resguardadas no expresaron que estuvieran en una situación de riesgo.Sandoval dijo que el presidente Armando Cabada les dio indicaciones de ayudar a quienes se encuentren deambulando en las calles y estén en riesgo por las inclemencias del clima.De los 32 cubanos que resguardó la SSPM, 30 regresaron a la Casa del Migrante por la mañana, y otros 10 centroamericanos ya se encontraban afuera del refugio. Dairobic Castillo Machado, migrante cubano se encontraba en afuera del albergue, dijo que llegaron en la mañana para ver si era posible que los recibieran, porque ya no cuentan con dinero para alojamiento y alimentación.“Nosotros lo único que queremos es tener seguridad por nuestras vidas, aunque no nos dejaran entrar, aunque no nos dieran camas y comida, lo que queremos es estar de las rejas para adentro, por nuestros hijos, porque en la noche escuchamos disparos”, comentó Yesdacy María Becerra, extranjera de Cuba, quien también encontraba afuera del albergue. Dijo que ya ha transitado por 10 países, en un lapso de 10 meses para llegar a esta ciudad, y ya no cuenta con dinero para solventar más gastos.Hasta el cierre de esta edición, El Diario trató de comunicarse con el subsecretario de Desarrollo Social, Ramón Galindo, para conocer los albergues que están disponibles para recibir a los migrantes; sin embargo, no se recibió respuesta del funcionario.

