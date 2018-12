Ciudad Juárez- La deserción en las filas de la Policía Municipal, de cien elementos al año aproximadamente, es más baja que en anteriores administraciones “pero sigue siendo un problema”.Ricardo Realivázquez, secretario de Seguridad Pública, dijo lo anterior y aseguró que tiene que ver con los sueldos, pero también porque algunos descubren en el trayecto que no tienen aptitudes para este servicio.Desde la academia muchas veces no es lo que esperan los aspirantes, quienes pensarán “que se les entrega un uniforme, una pistola y ponte a tirar balazos…no es así, aquí se exige lo mejor de cada elemento, física y mentalmente; hay métodos y conductas que regulan un funcionamiento muy estricto de la Secretaría y algunos, los menos, prefieren irse”, apuntó.Ahora bien –agregó- cuando salen de la Academia, donde han superado todos los filtros, viene la calle y encuentran un nuevo panorama real, donde la vocación se pone a prueba, apuntó el jefe de la Policía.Aseguró que en comparación con otras administraciones, que tenían de 300 a 350 renuncias de Policías por año, actualmente se ha logrado recudir a 100 en ese mismo período, “pero sigue siendo un problema”, dijo.Las filas se constituyen de 2 mil 300 elementos, donde la mayoría tienen amplia vacación de servicio y lo demuestran en los resultados de aseguramientos de droga, de sicarios, de asaltantes y otros delitos en flagrancia, afirmó el funcionario.Consideró mínimo la deserción actual, pero es algo que impide que crezca el número de afiliaciones que se requiere para la prevención de una ciudad como Juárez.Atribuyó que las prestaciones que ofrece la SSPM resultan atractivas para muchas personas que creen tener vocación policíaca y que atienden una convocatoria sopesando a la vez trabajar en una maquiladora.Generalmente de 400 aspirantes a entrar a la Academia de Policía, sale la mitad al servicio al terminar su instrucción, porque en el inter el 50 por ciento no aprobó alguno de los filtros o se dio cuenta que la disciplina no es lo de ellos, dijo.“Ya como oficiales en las calles adquieren la práctica, y es la práctica la que hace al maestro; si en la academia te enseñan a cómo poner las esposas, a la hora de una pelea real con un delincuente no importa de dónde, lo tienes que asegurar”, agregó.En la presente administración se han hecho esfuerzos para reducir el número de renuncias de agentes efectivos, como la homologación de salarios, porque antes algunos agentes ganaban más que otros, comentó Realivazquez.Actualmente todos los agentes tienen un sueldo (de 13 mil 300 mensuales) que está dentro de los estándares, aseguró.Según el estudio Qué piensa la Policía, de la organización Causa en Común, elaborado en las 32 entidades del país el año pasado, un 45 por ciento de los policías en México ganan menos de 10 mil pesos, un 40 por ciento, entre 10 y 15 mil y sólo un 15 por ciento gana más de 15 mil pesos al mes.Junto con la Comisión de Seguridad en el Cabildo se trabaja en conseguir más estímulos económicos para que adicionalmente ganen libres de 3 mil a 4 mil pesos y aumentar su convicción por permanecer en filas, donde la gran mayoría han demostrado tener vocación, aseguró el secretario.

