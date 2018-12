Ciudad Juárez- La administración municipal proyecta licitar la concesión del servicio de alumbrado público el mes próximo, dio a conocer el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.“Si todo va conforme a una cronología que hemos planeado, podríamos estar licitando a o mediados o finales de enero”, mencionó.Dijo que las empresas que ya han hecho propuestas estiman que la obra se podrá realizar en un periodo de entre nueve y diez meses.“Quien resulte ganador no recibe ni un solo peso hasta que termine el proyecto para que se responsabilice y se realice”, mencionó Cabada.Aseguró que antes de licitarlo se tiene que aprobar por el Cabildo y por el Congreso del Estado.El servicio de alumbrado público se podrá concesionar –como era el plan en un principio– o realizarse como Asociación Pública-privada, pero que no genere crédito, declaró Cabada anteriormente.El 4 de octubre pasado el Ayuntamiento dejó sin efecto el proyecto “Juárez Iluminado” que se aprobó en las sesiones de Cabildo del 17 de abril y 26 de junio de 2017, con el fin de empezar de nuevo con el plan y convocar a la ciudadanía.El regidor independiente Carlos Ponce Torres propuso este punto de acuerdo en sesión ordinaria de Cabildo y fue aprobado por unanimidad.El alcalde declaró posteriormente que este proyecto no puede esperar más porque la ciudad tiene un problema muy serio de iluminación.“Tenemos que ver qué es lo que más le conviene a la ciudad, que no nos genere crédito, que no se endeude a la ciudad, que sea el propio Derecho de Alumbrado Público la fuente de pago de ese proyecto”, manifestó.Con la concesión del alumbrado pública se planea cambiar las 100 mil luminarias, aproximadamente, que hay en la ciudad por nuevas y con tecnologías para ahorro de energía, de acuerdo con datos del Municipio.

