No han detectado a choferes que usen drogas en carreteras

Ciudad Juárez- A lo largo del 2018 personal del área de Medicina Preventiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que vigila las carreteras de la entidad, no ha detectado conductores de tráileres o autobuses foráneos de pasajeros que sean usuarios de drogas, dijo Erika Rubio Hernández, responsable de practicar los exámenes toxicológicos para evitar accidentes.Lo anterior porque se acortó, de un mes a sólo cinco días, el tiempo permitido oficialmente para enviar las muestras de los antidoping hasta la ciudad de México, afirmó.Rubio informó que el presente año se hicieron 240 exámenes toxicológicos a igual número de conductores de transporte de carga y de personas, para evitar riesgos de accidentes carreteros, pero ninguno salió positivo al consumo de estupefacientes.Explicó que hubo un cambio de protocolos que limitó a cinco días el tiempo de entrega de muestras a laboratorios centrales de la SCT, cuando el año pasado el lapso permitido era de un mes.“Si se pasan los cinco días (para entregar las muestras de exámenes toxicológicos) se invalida la muestra, entonces yo creo que eso es lo que ahorita en gobierno federal, el acortar el tiempo de proceso de una muestra nos afectó”, dijo la entrevistada.De acuerdo con archivos periodísticos, en cada período vacacional médicos de la SCT detectaban, a través de exámenes médicos en operación, un promedio de 25 choferes de transporte de carga y de autobuses foráneos como usuarios de alguna droga prohibida, durante operativos especiales que tienen como fin disminuir los riesgos de accidentes sobre las vías federales de comunicación.Las pruebas que se hacían hasta el año pasado eran “pruebas rápidas de toxicologías”, pero el procedimiento habría cambiado el presente año con los resultados en cuestión, de acuerdo con Erika Rubio.La responsable de Medicina Preventiva de la SCT informó que junto a los 240 exámenes toxicológicos en el año 2018 se realizaron 14 mil 105 pruebas médicas a los choferes federales.Las valoraciones se aplicaron a 7 mil 400 conductores de camiones y 6 mil 700 de autobuses, de los cuales 500 resultaron no aptos.No obstante en las pruebas de detección de drogas ningún conductor resultó positivo. “En todos salieron negativos, en este año no han salido positivos”, dijo.Se le cuestionó si en base a estas labores de vigilancia se puede afirmar que no hay choferes de transporte público federal que utilicen drogas, a lo cual Erika Rubio respondió: “no hay choferes de transporte que nosotros hayamos detectado que usen drogas”.

