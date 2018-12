Encuentra en Navidad la oportunidad de compartir

Ciudad Juárez- Recibir un regalo en Navidad para muchos es la esperanza de la época, pero otros ven una oportunidad de compartir y dar un poco de lo que tienen; tal es el caso de Diego Alejandro, quien a sus ocho años halló un nuevo significado a sus cosas materiales.Alejandra Esquivel, madre del menor, narró que llegada la Nochebuena, el pequeño seleccionó sus juguetes, zapatos, ropa, bufandas, gorros y crayolas que ya no utiliza, para obsequiarlos afuera de su domicilio en la colonia Azteca.“Como todos los puso en la caja y veía que no se acercaban, me hizo que le sacara un rack para que los pusiera todos afuera y se vieran. Le fue muy bien, al principio estaba muy triste porque pasaban en carro, no habían pasado a pie y la gente no veía que los estaba regalando”, comentó.“Bien bonito porque yo dije, la gente cuando sepa se va a querer llevar de todo y no, escogían dos o tres cositas. Sí sacó bastantes juguetes, alrededor de 80, la gente muy bonita prácticamente sólo se llevaba poco y dejaba para otras personas”, señaló.Explicó que Diego estaba preocupado porque al no donar sus juguetes, pensó que Santa no iba a traerle nada por no compartir, pero todo transcurrió con éxito, e incluso, dio a conocer que este año él recibió más regalos que en otras ocasiones, incluido un X-box que tenía años pidiendo.“Me dijo mami, fíjate que tenía razón la señora. Le dije, ¿cuál señora, mi amor? Me dice, una señora que se llevó unas playeras para su nieto. Le pregunté, ¿qué te dijo? Me dijo que por ser tan compartido Dios me iba a llenar de muchas bendiciones y me iba a dar lo que yo más quería, y sí tenía razón”, comentó Esquivel. (Abril Salgado / El Diario)