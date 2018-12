Dejan sin recursos a albergue de mascotas

Ciudad Juárez- La operación del centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio Independiente (RAMMI) se quedó sin recursos en el Presupuesto de Egresos del 2019, aprobado la semana pasada por unanimidad por el Cabildo.Tampoco se incluyó el mobiliario para la biblioteca Bonanza que se construye en la zona de Valle del Sol.El presupuesto para estos proyectos se planea obtener si se registran ingresos extraordinarios del Predial y de posibles economías de la Dirección General de Obras Públicas, se informó.Para el funcionamiento del RAMMI se requieren dos millones de pesos, los cuales no se programaron en los gastos del año próximo de la Dirección General de Ecología, se dio a conocer en una reunión de la comisión de Hacienda que se realizó en días pasados.El tesorero Gerardo Ronquillo Chávez explicó que “la cobija” ya no alcanzó para agregar ese gasto en el Presupuesto de Egresos 2019 del Municipio de Juárez.Sin embargo dijo que con los recursos extraordinarios que se planea se obtendrán durante enero y febrero con el pago del Predial, se generarán recursos para la operación del RAMMI.En la reunión de la comisión de Hacienda la regidora del Partido Verde Ecologista, Laura Yanely Rodríguez Mireles cuestionó porque no se incluyeron los dos millones para este centro.“Eso es un proyecto que sí efectivamente, cuando estuvimos estirando la cobija ya no nos dio, sin embargo para el próximo año lo vamos a retomar en enero, de la mejora recaudatoria dentro de los meses de enero y febrero del Predial”, aseguró el tesorero.En el Presupuesto del Municipio tampoco se proyectaron tres millones de pesos para equipar la biblioteca Bonanza, localizada en la zona Valle del Sol, que se encuentra en proceso de construcción.El tesorero dijo que con economías que genere la Dirección General de Obras Públicas se podrá adquirir ese mobiliario.En ese sentido, la regidora Jacqueline Armendáriz Martínez, coordinadora de la comisión de Planeación y Desarrollo Municipal dio a conocer que en enero del 2019 se realizará una reunión en la que participen comités de vecinos del sector para que propongan los servicios que les gustaría tener en el lugar.En el caso del RAMMI, la obra se terminó en agosto pasado, pero no ha sido inaugurado oficialmente.El centro ubicado en el parque Chamizal tiene mil 600 metros cuadrados de construcción.El espacio fue construido con una inversión de 6.2 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección General de Obras Públicas.

