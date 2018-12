Ciudad Juárez- Con el “¡Jo-jo-jo Feliz Navidad!” integrantes del Motoclub Centauros de Ciudad Juárez, regalaron obsequios a niñas, niños y bebés internados en el Hospital Infantil y General de la ciudad, ayer desde temprana hora.Los motores de 15 motocicletas sonaron en caravana para arribar hasta los hospitales, donde encargados les dieron indicaciones de cuántos niños permanecen internados, y a las afueras seleccionaron los regalos para ingresar y otorgarlos.Héctor Martínez, socio de la organización, indicó que este es el décimo noveno año en que por medio de la campaña “Dona un Juguete, Roba una Sonrisa”, se busca llevar la esperanza navideña para los pequeños que por cuestiones de salud no están en su casa estas fiestas.“No sabes la satisfacción que te queda al ver al niño sonreír y la cara de asombro de que Santa Claus llegó hasta su habitación donde está internado, y recibir un juguete”, expresó.Pelotas, carritos, muñecas, kits de maquillaje para las niñas, legos, juguetes interactivos, naves espaciales, entre otros, fueron los obsequios que causaron el asombro y la felicidad de los pequeños internados.Alondra Sofía de 13 años, se encuentra internada en un cuarto aislado del Hospital Infantil. Desde hace 23 días ingresó por una picadura de garrapata que la dejó por una semana en terapia intensiva y ayer Santa Claus llegó a visitarla.“Estoy muy feliz, yo no sabía que eso hacían y se agradece de todo corazón, la verdad que se agradece ponerle una sonrisa a los niños que nomás están con medicamentos todos los días”, expresó José Barbosa, padre de la menor.Pese a no tener una Navidad entre regalos y la típica fiesta familiar, comentó que la alegría por tener a su hija en un mejor estado, fue suficiente.De acuerdo con Martínez, la planeación de esta actividad inició hace dos meses y se recolectaron cerca de 100 juguetes y dulces entre los mismos integrantes del grupo.Además de estas entregas, los Centauros también regalaron 30 Piñatas pequeñas y 100 bolsitas con dulces en la Catedral.

