Llega Navidad a familias 'adoptadas'

Ciudad Juárez— La esperanza de la Navidad llegó ayer para 813 familias de escasos recursos en el suroriente, quienes en la campaña “Adopta una Familia Ciudad Juárez”, fueron acogidas por familias de la región y de Estados Unidos, para obsequiarles una cena y regalos para sus hijos.Iliana Domínguez, fundadora de esta iniciativa desde hace ocho años, recordó que cuando comenzó este proyecto fueron apenas 30 familias las “adoptadas”, pero este año el corazón de muchos se abrió para hacer una celebración mejor para cientos de familias que no tenían la posibilidad de hacer esto posible. (Abril Salgado)Domínguez puntualizó que este 2018 fueron 33 colonias a las que se logró llevar este apoyo, incluyendo nuevas familias habitantes del Valle de Juárez, Riberas del Bravo etapas 8 y 9, El Sauzal, Loma Blanca y Portal del Degame.“Esto es gracias al apoyo de cada una de las personas porque aquí está el dinero, el ahorro, el aguinaldo, de muchas, muchas personas y es algo muy emotivo, yo sé que muchos van a tener su cena navideña”, expresó.Entre las familias que esperaron meses por ese momento, estaban los Pulido Delgado, que desde la colonia Ampliación Loma Blanca llegaron al lugar de la cita para encontrarse con “Los Cuatreros” un club de motociclistas que hizo posible un “milagro navideño” para sus tres hijos y esposo, por primera vez.“Nos sentimos algo sorprendidos porque nunca habíamos andado en esto, y pues sí me siento contenta porque otras navidades yo no había tenido dinero para comprarle a los niños”, expresó Hilda Pulido, madre de familia.Flavio Ángeles, representante del motoclub, expuso que recibieron la invitación de Domínguez para participar y tras conocer las carencias y necesidades por las que pasan las familias, a partir de este año adoptar una será una tradición para ellos.“Más que nada, retribuir un poquito de todas las bendiciones que Dios nos da, compartir las alegrías en estas fechas tan importantes, ver que hay personas que realmente necesitan un poquito de nosotros”, dijo.Hortensia Aguilar, de 50 años, también esperó con emoción ser adoptada por segundo año, junto a su hijo Juan de Dios, de 16 años, quien tiene Síndrome de Down y aun cree en Santa Claus.Explica que ellos hicieron poco más de una hora en el Vivebus y otro camión desde la colonia Tierra Nueva, pero resaltó que pese a lo largo del camino, el final vale la pena.“Vale la pena porque ellos dejan su tiempo y su dinero para podernos regalar nuestras necesidades”, mencionó.“Vivir esto a mí me llena mucho como persona porque el día de mañana puedo dar testimonio de esto que para mí es una gran bendición y todo es gracias a Dios”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.