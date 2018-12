Se agotan las corridas de autobús y viajan en 'piratas'

Ciudad Juárez— Debido a que la Central Camionera reportó que se agotaron los boletos para todos los destinos incluso en corridas extras, personas que buscan salir o llegar a la ciudad para reunirse con sus familiares se han visto forzadas a usar como alternativa los camiones “pirata”.Proveniente de Torreón, con motivo de las fiestas navideñas, Ana Gómez Balderas no encontró boletos en la Central Camionera para regresar a su ciudad, por lo que acompañada de sus tres hijos, acudió a los autobuses “piratas”.Señaló que otro factor que la orilló a tomar esa opción es el económico: “Lo que pasa es que sí fuimos para allá (a la Central Camionera) pero no hay ya boletos, y aquí (en otro negocio de viajes de la zona Centro) tampoco hay. En este está muy caro. Entonces, vamos a ver en dónde encontramos más barato”, dijo la mujer.“Nos cobraban 2 mil 500 por todos. Está muy caro. Subieron los precios por las fiestas porque de allá para acá (de Torreón a Juárez) completamos muy bien, por todos fueron mil 100 pesos. Ya le subieron mucho. Pensamos que iba a ser lo mismo”, agregó.A su vez, empleados de algunos negocios de “camiones piratas” refirieron que, al igual que la Central Camionera, se encuentran con viajes limitados o incluso agotados.“Para enero todavía hay boletos. Algunos de los camiones siguen vacíos para el próximo año pero para Nochebuena y Navidad ya no tenemos viajes. Cada camión se llena con 38 personas pero no le sé decir cuántos camiones tenemos. Son varios pero no sé cuántos”, refirió una mujer asignada a la venta de boletos de viaje en un negocio ubicado sobre la avenida Vicente Guerrero.De igual manera el empleado de otra de las compañías de viajes refirió que los camiones que manejan se encuentran en un excelente estado para transportar a la gente a sus destinos que, regularmente en esta temporada, son Torreón, Durango y Fresnillo. Explicó que sus precios máximos son de 800 pesos por persona.“Nosotros traemos unas corridas pero obviamente no como en la Central Camionera. No se vende de más ni se hace esperar a la gente. A nosotros todavía nos quedan algunos lugares para esos destinos (Torreón, Durango y Fresnillo). Ha bajado mucho la afluencia pero dentro de lo que cabe hemos sacado el trabajo”, comentó el trabajador a reserva de su identidad.“Siempre hemos tenido el estigma de que somos ‘piratas’ pero somos ‘piratas’ porque nos niegan los permisos. No es que queramos ser ‘piratas’. Nos han detenido, nos han puesto candados pero las unidades con las que nosotros contamos cuentan con los servicios físico-mecánicos, ecológicos y de todo tipo”, manifestó.“Un camión vale alrededor de 2 millones y medio de pesos. Entonces es ilógico que no tengamos aseguradas las unidades (…) Es que no nos dan los permisos porque competimos con monstruos”, puntualizó.Archivos periodísticos refieren que en los últimos 5 años han sido múltiples los casos de accidentes de camiones “piratas”. Cuando los sucesos ocurren, tanto la Policía Federal como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se deslindan de responsabilidades culpándose entre sí, refiere la información.• 44 personas quedan varadas por 10 horas en la ciudad de Chihuahua, debido a que el camión ‘pirata’ en el que viajaban tuvo una falla mecánicaDiciembre de 2014• Camión con rumbo a Veracruz se sale del camino cuando iba a alta velocidad en Saucillo; el accidente deja 48 lesionadosOctubre de 2015• Vuelca en Zacatecas un camión que salió de Chihua-hua; 12 personas lesionadasJunio de 2016• Accidente de un camión perteneciente a la empresa de transportes Zkar Trans Tours de la ciudad de Durango deja 10 personas muertas en un accidente en la carretera Sueco-Villa AhumadaJulio de 2017• Unidad ‘pirata’ deja varados a niños y adultos mayores al presentar fallas mecánicas2018• Camión ‘pirata’ que cobró 4 mil pesos por el transporte abandona a su suerte a una familia en Durango• Accidente en Nayarit deja 33 lesionados y 5 muertos cuando al parecer, choferes jugaban carreras al dirigirse a esta ciudad