Condonan arresto a 48 personas por Navidad

Ciudad Juárez— Decenas de personas que habían sido arrestadas por la Policía Municipal y Tránsito por diferentes faltas, principalmente derivadas de la ebriedad, fueron puestas en libertad al condonarles ayer las sanciones el alcalde, Armando Cabada, con motivo de la Navidad, como ya es tradición.Desde temprana hora el edil y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez Domínguez, visitaron las estaciones de Policía y el Centro de Recuperación Cívica Total, conocido como Cerecito, para hablar con los infractores y hacerles ver que serían liberados para que se unieran a la celebración de la Navidad con sus familias.En la Estación Universidad el alcalde con sus facultades condonó las sanciones administrativas a 48 personas que estuvieron recluidas diferentes horas por cometer faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno la noche anterior.En el lugar se dio a conocer que la mayoría había sido arrestada por embriagarse en la vía pública y otras faltas similares. La medida no aplicó para aquellos detenidos por cometer delitos.En el Cerecito el alcalde libró de las sanciones corporales a 17 hombres y una mujer, a quienes los agentes de Tránsito detuvieron durante la madrugada por conducir en estado de ebriedad.Antes de ser notificados de su liberación el alcalde conminó a las personas detenidas a crear conciencia a efecto de mejorar sus actitudes para evitar ser personas reincidentes en la comisión de infracciones sociales. “Es momento para reflexionar y darse cuenta de que esto no los lleva a ningún lado bueno”, dijo.Pero el mensaje, según destacó Cabada Alvídrez, “es para acercarse a la familia, es el momento para reflexionar y darse cuenta de que esto no los lleva a ningún lado bueno”, dijo.Los beneficiados con esta tradición, todos debidamente formados en grupo, agradecieron y dieron muestras de aceptar la intención de ese gesto para reunirse en paz con sus seres queridos en noche buena y disfrutar de la Navidad.

