Ciudad Juárez— El amparo de acción colectiva en contra del cobro de estacionamiento que el centro comercial Las Misiones busca implementar a inicios del siguiente año, aún no ha sido entregado por el Observatorio Binacional para tu Salud Psicosocial a los juzgados federales de la ciudad, confirmó Sergio Rueda, titular del grupo.En entrevista, Rueda indicó que aún se están precisando revisiones en el escrito legal pero precisó que éste será entregado antes de que inicie el cobro. “Lo que sucede es que el abogado trae una agenda muy pesada y se ha tardado demasiado”, sostuvo.“Andamos trabajando en ello. Se supone que el compromiso es que debe de entrar (a los juzgados federales) antes del dos de enero, cuando ellos inician cobros. Se queda una guardia en los juzgados federales, un juez siempre se queda de guardia. Estamos tratando que el amparo entre antes del día dos”, señaló.Asimismo, Rueda indicó que el diputado Ulises García de Morena entregará próximamente una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que detenga la voracidad lucrativa de los comerciantes que buscan obtener ganancias con los estacionamientos.“Aprovechando la terrible violencia que sufrimos, empresarios de centros comerciales, hospitales y de otros rubros, aprovecharon para implementar una supuesta protección a nuestros autos en los estacionamientos de sus comercios; iniciando un cobro ilegal que les generaba enormes ganancias, de hasta 80 millones de pesos anuales, en tan sólo un centro comercial: Misiones”, versa el borrador de la epístola compartido a través del grupo de Facebook llamado Boicot Ciudadano Contra el Cobro de Estacionamientos de Ciudad Juárez.En múltiples ocasiones, El Diario ha intentado comunicarse con Odilón Márquez, representante legal del Observatorio Binacional para tu Salud Biopsicosocial, para que refiera una fecha exacta de entrega pero no ha sido posible obtener su versión debido a que su teléfono manda inmediatamente a buzón y no responde mensajes.El pasado día 9 del presente mes, tanto Rueda como Márquez se sumaron a una caravana que partió desde la Megabandera de El Chamizal hasta plaza Las Misiones. Una vez en el sitio, levantaron firmas para la realización del amparo de acción colectiva. 16 días después, y a 8 días de que comience el cobro, éste aún no es entregado.

