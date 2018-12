'Se curan' con derivados de mariguana

Ciudad Juárez- A sus casi 60 años y tras dos caídas que le dislocaron la cadera, Laura debe soportar el dolor mientras aguarda por una segunda intervención quirúrgica.Sus hijos consiguieron unas “cápsulas de mariguana” que se comercializan a través de Internet y se las envían a El Paso, Texas, donde las recogen y traen a Ciudad Juárez sin problema alguno, pues en la aduana de México no les revisan los bolsos personales, explican los hijos de Laura.Ella ingiere de una a dos cápsulas al día y asegura que le han permitido sobrellevar el dolor, ya que contienen tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD), que a decir de los hijos de Laura le han permitido a su madre mejorar su calidad de vida.Eva tiene 58 años y tras un accidente vial toma té de mariguana para reducir dolores y calambres en la columna vertebral. La hierba la consiguen sus familiares con “vendedores” que conocieron a través de amistades.Aunque al inicio hablar del uso de la mariguana era penoso para la familia, la condición física de la mujer convenció a su esposo e hijas de las ventajas de la cannabis.En la ciudad hay profesionistas que procesan la droga para crear medicinaLa hierba es adquirida de manera ilegal, reconocen dos de los entrevistados, pero aseguran que su uso es para que sus seres queridos tengan una opción contra el dolor físico, tras probar medicamentos controlados que les recetaban y tenían efectos secundarios de manera inmediata.En Juárez hay personas, incluso médicos, que procesan la planta cannabis y elaboran varios productos para uso medicinal. Un usuario y comercializador del TCH, que pide el anonimato por razones de seguridad, dice que el “concentrado”, que es extracto de TCH –un cannabinoide con efecto psicoactivo–, puede tener un costo de hasta 120 dólares en una jeringa 30 a 35 mililitros.Su uso, recomienda, es sublingual en muy pequeñas dosis y permite al usuario sufrir menos dolor.“Sin duda lo ideal es fumar la hierba, pero existen otras formas como el extracto porque las personas han criminalizado el uso de la mariguana”, plantea.Aunque en Estados Unidos el consumo recreativo del cannabis es legal en estados como California y Colorado, donde el entrevistado ha trabajado, dice que la sociedad mexicana aún tiene muchos tabús sobre el uso recreativo y medicinal de la mariguana.Adrián Ríos Mendoza, director de la Unidad de Hospitalización de los Centro de Integración Juvenil (CIJ), explica que existen extractos cannabinoides la planta de la mariguana –como el tetrahidrocannabinol– que han ayudado al tratamiento de algunas enfermedades y existe evidencia científica de ello.Pero una situación es el cannabinoides para su uso medicinal y otro muy distinto es la legalización de la mariguana para su comercialización, plantea.“Hay que separar esos dos aspectos. Lo que es el cannabinoide y lo que es la legalización de la mariguana; no debemos usarlo de excusa para legalizar la comercialización de la planta”, dice.La iniciativa del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y control de la cannabis, que presentó el grupo parlamentario del partido Morena, expone que el cannabis tiene principalmente los compuestos THC y CBD.“El THC es una sustancia con efectos tanto benéficos como adversos para la salud de las personas, la cannabis puede traer efectos no deseados al cuerpo del consumidor. Sin embargo, existen estudios científicos que demuestran que estos efectos negativos son menores y menos peligrosos para la salud que drogas que actualmente son legales, como el alcohol y el tabaco”, menciona el documento revisado el pasado 8 de noviembre.Existen efectos benéficos que también se han demostrado científicamente, expusieron los senadores que sustentaron sus argumentos en el estudio titulado “Mariguana y salud”.En este sentido, se encontró que el cannabis tiene diversas propiedades farmacológicas tales como analgésicas, ansiolíticas, antidiabéticas, antimicrobianas y neuroprotectoras, entre otras,“El consumo de la mariguana no es mortal, sin embargo lo que hemos visto es que el consumo de mariguana está normalizado y eso que no es legal y ya se está dando desde los 12 años de edad”, dice Ríos Mendoza.El especialista explica los efectos del cannabis: “Lo que hace la mariguana sea un consumo corto o prolongado es inhibir ciertas áreas del cerebro en donde se pierde lo que es el control de impulsos y ayuda mucho a que la conducta sea apta para consumir otras drogas o el alcohol, ya sin pensar en las consecuencias, eso es lo que tiene la mariguana por su principio activo”.Aclara que para crear una dependencia a la mariguana se requiere de mucho tiempo.“Sin embargo, se ha visto que al llegar a una dependencia produce trastornos psiquiátricos, llámese depresión, síndrome amotivacional, falta de concentración y de memoria. Eso es lo que hay que saber, a mí no me interesa saber cuántos adictos va a haber de mariguana, sino todas las conductas o los deterioros emocionales que va a haber en un joven que consume mariguana y cómo le vamos a hacer para ayudarlo”, plantea.—¿Estamos listos como sociedad para dar ese paso?— se le pregunta.—Las instituciones estamos muy sensibles en ese tema. Falta una parte de la ciudad que debe sensibilizarse en el sentido de que no nada más es aprobar la legalización de la mariguana por una simple ayuda económica y por la simple resolución de un problema social que se cree que es la violencia, hay que pensar muy bien en el abanico de problemáticas y beneficios que puede traer la legalización de la mariguana.“También hace falta no criminalizar a la planta y respetar los derechos humanos de los usuarios, algo en lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está trabajando”, refiere. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)1. Cáncer2. Diabetes mellitus3. Glaucoma4. Epilepsia5. Ansiedad6. Depresión7. Trastorno del sueño8. Dolor crónico9. Esclerosis múltiple10. Náuseas y vómito11. Asma bronquial12. lsquemia cerebral13. Síndrome de Tourette14. Enfermedades terminalesFuente: Ley General para la Regulación y control de la cannabis