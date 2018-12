Ciudad Juárez- Por primera vez en 39 años la Casa del Migrante dejará de recibir extranjeros, ante la falta de apoyo de los tres niveles de gobierno, informó el padre Javier Calvillo, director del albergue.En conferencia de prensa, el sacerdote dijo que la decisión también se debe a las emergencias médicas que han tenido que resolver sin auxilio continuo del personal del Sector Salud que habían designado tanto el Municipio como la Jurisdicción Sanitaria II.“Ya se están poniendo los niños enfermos, el sábado por la noche tuvimos emergencias y no había doctores, tuvimos que hablarle a las doctoras voluntarias”, detalló.Agregó que una mujer embarazada llegó al refugio con preclampsia y tuvo que ser trasladada al Hospital de la Mujer para que la atendieran.Explicó que los médicos voluntarios compraron los medicamentos para los 15 niños que llegaron enfermos debido a que pasaron varios días en el bordo, del lado estadounidense, expuestos a las inclemencias del clima.Calvillo subrayó que prefiere darles calidad en los servicios a los 480 migrantes que se encuentran actualmente en el refugio. “Esta cantidad genera una situación que nos rebasa, en todos los aspectos”.Desde hace dos meses la Casa del Migrante recibió a los extranjeros que se encontraban en las jorobas de los puentes Paso del Norte y Zaragoza con la intención de pedir asilo político en Estados Unidos. La decisión fue tomada para salvaguardar a los migrantes que soportaron las bajas temperaturas a la intemperie.El personal de la oficina de Derechos Humanos del Municipio, en conjunto con la Cruz Roja Mexicana realizaron los traslados al albergue, sin embargo, el número de personas que se anotó en la lista de espera para una entrevista para pedir asilo aumentó en los últimos dos meses.De acuerdo con el director del albergue, casi 3 mil personas han pasado por la Casa del Migrante, entre deportados y extranjeros de distintas nacionalidades. Un aproximado de 450 están en espera de asilo político, puntualizó el sacerdote.Debido al aumento de migrantes recibidos, el albergue ha pasado problemas que ha tenido que resolver sin el apoyo de los tres niveles de gobierno, y ha sido mediante la ayuda de voluntarios y la comunidad fronteriza de Juárez y El Paso que el refugio se ha sostenido, enfatizó Calvillo.Añadió que en estas fechas navideñas hay deportados que ya no cuentan con dinero para pagar su pasaje de regreso, por lo que tendrán que permanecer todo el tiempo hasta que regresen de vacaciones las instancias encargadas de apoyar el programa para migrantes.“Entre la migración interna, la caravana, algunos desplazados indígenas y las personas que llegan a pedir asilo político es un reto para la Casa del Migrante”, mencionó el padre.El alcalde Armando Cabada dijo que el Municipio pondrá a disposición de la Casa del Migrante espacios adicionales para albergar a los centroamericanos que están llegando a la ciudad, así como medicamentos, pero es con lo único que se puede apoyar, ya que la administración no cuenta con recursos.“Estamos atentos al apoyo que nos requieran, la verdad es que nos hemos dedicado a trasladar a quienes van y piden asilo político a los puentes”, afirmó.Mencionó que las direcciones de Desarrollo Social y Centros Comunitarios cuentan con medicinas para ayudar a la Casa del Migrante.“Y hasta ahí, no nos alcanza para más, no tenemos recursos extraordinarios, hay que esperar que el Gobierno federal actúe en consecuencia”, agregó.Hace dos semanas se anunció por parte del Gobierno del Estado la entrega de un millón 600 mil pesos asignados a la Casa del Migrante, sin embargo el pago fue retrasado ya que, aun cuando se preveía que fuera entregado la semana anterior, ahora será hasta fin de mes o principios de enero.El año pasado el refugio recibió 4 millones 200 mil pesos.Hasta 15 mil pesos de recibos de luz han sido solventados por algunos voluntarios, y un monto de 29 mil pesos por costos que la empresa de seguridad privada cobra por sus servicios, externó Calvillo.Otros gastos como la alimentación, agua y medicamentos también fueron cubiertos por donadores de ambos lados de la frontera, añadió.El sacerdote puntualizó que no es obligación de las autoridades religiosas ni de la Casa del Migrante atenderlos, también es una responsabilidad social y de los gobiernos.Agregó que cuando acudan migrantes al albergue el personal saldrá con la lista para que se apunten y obtengan su número, pero serán ellos mismos los que deberán acudir a las oficinas de Consejo Estatal de Población (Coespo) para verificar el proceso. (Verónica Domínguez / El Diario) [email protected] ón.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.