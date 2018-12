Visitan los panteones para recordar a familiares

Ciudad Juárez— Para algunos juarenses parte de su celebración decembrina fue visitar los centros comerciales y restaurantes de la ciudad en familia, pero para otros, la fecha también representó la ocasión ideal para asistir a los panteones a recordar a las personas especiales que ya han partido y no podrán abrazar esta Navidad.Con esferas, escarcha y hasta pequeños pinitos, algunas tumbas fueron decoradas conforme a la época a fin de conmemorar a sus familiares y hacerlos parte de sus festejos a pesar de su ausencia.En silencio y con la mirada hacia una tumba, Karla Hernández, de 21 años, acudió junto a su familia a visitar a su hermano, quien falleció el pasado 27 de noviembre y aunque expresa que la tristeza las ha embargado, estas fiestas no son excusa para no visitarlo y hacer su espacio más ameno.“Mi mamá dijo, vamos a ponerle algo por las fechas, para que tenga alegre aquí, para que se vea alegre”, expresó.“Es importante venir para no dejarlo solo porque muchas familias se olvidan”, dijo, y agregó que diría a quienes sólo visitan a sus seres queridos en fechas especiales “que no se olviden de sus familias porque de todas maneras ellos siguen estando con uno aunque ya no estén presentes”.Con globos, algunos se dispusieron a pasar unos momentos recordando frente a lápidas, mientras hicieron sonar música para limpiar y decorar los espacios, en tanto que otros aprovecharon la ocasión para hacer visitas conmemorativas a los cumpleaños decembrinos y cantar las mañanitas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.