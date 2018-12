Ciudad Juárez.- El tradicional juego mexicano de romper la piñata, que en esta Navidad tiene un papel preponderante entre las familias fronterizas, puede implicar riesgos para los niños y adultos, por ello el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pide a la comunidad en general extremar precauciones durante los festejos.De no tener la debida precaución al quebrar piñatas durante las fiestas navideñas, puede que algunas personas resulten con golpes o sufran caídas que pueden ocasionar desde hinchazones y sangrados, hasta fracturas en niños y adultos, dijo Mario Carrasco, urgenciólogo del IMSS.El juego, sin supervisión y organización, puede provocar múltiples accidentes.Por ello se debe evitar que se suelte de las manos el palo con el que le pega a la piñata, este puede terminar golpeando a alguien que esté cerca.“Cuando los pequeños se avientan al piso por los dulces pueden recibir golpes o pisotones fuertes; también existe la posibilidad de que una mujer que vista tacones se doble el pie al estar pegándole a la piñata y caiga, pues se puede provocar una fractura de tobillo.Si en casa se registra un accidente de esta naturaleza estas son las recomendaciones del doctor en caso de golpe o caída: aplicar hielo en la zona del golpe durante 20 minutos; no utilizar ningún tipo de medicamento, a menos que sea recetado por un doctor; en caso de sangrado, aplicar presión en el sitio de la herida; elevar el miembro afectado; guardar reposo durante aproximadamente 10 minutos para observar la evolución del daño.En caso de presentar dolor intolerable que no disminuya cinco minutos después del golpe, pérdida del movimiento normal del sitio de la herida, disminución de la sensibilidad, heridas cortantes con sangrado abundante que no pare o se reduzca en un minuto posterior al accidente, deformidad en la zona afectada –indicio de esguince o fractura-, e hinchazón, es necesario acudir a los módulos de Atención Médica Continua en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción, para que los daños sean valorados por el especialista.En caso de golpes en la cabeza y que se presente desmayo, pérdida de la orientación, dificultad para respirar o respiración muy agitada, visión borrosa, mareo, vómito, y demás lesiones visibles en el cuello es indispensable llevar a la persona inmediatamente al área de Urgencias de los hospitales puesto que puede estar en peligro la vida.Carrasco recordó a la población derechohabiente que el próximo martes 25 de diciembre, se proporcionará atención médica en los módulos de Atención Médica Continua en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), y en las áreas de Urgencias de todos sus hospitales, las 24 horas del día.

