Pasan la Nochebuena en carretera

Ciudad Juárez— Personas que no alcanzaron boletos para viajar al resto del país el fin de semana por la saturación del servicio pasarán la noche en un camión en plena Nochebuena, sobre la carretera, al conseguir un pasaje apenas ayer.Personal de las empresas de transporte foráneo Ómnibus de México y Chihuahuenses reportaron que al iniciar el lunes se normalizaron los servicios y se dispusieron las 50 corridas ordinarias diarias, mientras que todavía tenían lugares disponibles a cualquier destino.Juan Valadez y Arelina Hernández, una pareja de adultos mayores que ayer salió a las 11 de la mañana rumbo a Morelia, Michoacán –alrededor de 25 horas de camino en carretera desde Juárez–, pasarían la Nochebuena a bordo de un camión.“No teníamos pensado ir para allá, pero ayer (domingo) que nos decidimos ya no alcanzamos boletos”, refirió Juan.Para la familia Valadez Hernández, este es el cuarto año consecutivo que pasan esta fecha viajando por razones diferentes.“Hace dos años estábamos en Mexicali e iríamos a pasar Navidad en Morelia, pero el autobús nunca bajó porque La Rumorosa estaba nevada; y el año pasado estuve enfermo, y también salimos el mero día”, contó a El Diario.Aunque la afluencia para ayer bajó considerablemente, el caso de esta pareja no fue el único. En la central de autobuses había más familias a la espera de la salida de su camión, resignados a pasar las últimas 24 horas viajando.“Voy a la Ciudad de México para llegar allá mañana (hoy) como a las nueve de la mañana”, refirió Gilberto Hernández, quien acompañado de su esposa, esperaba abordar el vehículo de transporte foráneo a las 11 de la mañana.“Llegué aquí desde las seis de la mañana, pensé que no habría problemas para comprar un boleto, pero es mi primera vez, no lo sabía”, argumentó.Y otros casos por los que la necesidad los obliga a dejar la ciudad temporalmente.“No vamos por gusto sino por necesidad, vamos a sepultar a mi hermano”, dijo una madre de familia que esperaba su salida a la 1:30 de la tade, con tres de sus hijos rumbo a Zacatecas, que está a unas 16 horas de Juárez en camión.Irving Musy, jefe de Oficinas de Ómnibus de México, indicó que hubo gente que llegó desde el domingo y no alcanzó boletos, por lo que tuvo que resignarse a viajar hasta el lunes.Indicó que se prevé que de aquí al 31 de diciembre la afluencia de pasajeros se normalice.

