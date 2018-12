Piden a diabéticos no excederse con alimentos y bebidas alcohólicas

Ciudad Juárez— Pacientes con diabetes deben omitir alimentos que generen reacciones adversas como descompensaciones cardiovasculares y metabólicas, por lo que es necesario que la familia contemple un menú saludable y rico para sus seres queridos en las fiestas decembrinas.Los platillos como buñuelos, tamales, sopas de pasta, ensaladas dulces, guisos grasosos, refrescos, ponches endulzados y bebidas alcohólicas, son dañinos para pacientes diabéticos precisó Magdalena Parada Domínguez, coordinadora de Nutrición y Dietética del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Aunque el placer de la comida durante las celebraciones navideñas es tentador, la ingesta de los alimentos mencionados aumenta los niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol y puede acarrear descompensaciones cardiovasculares con malestares como dolor de cabeza, desmayos y acidosis metabólica.Esto ocasiona que el paciente recaiga y tenga que recurrir a los servicios de urgencias, ya que de no ser atendido a tiempo pueden sufrir consecuencias fatales.“Es importante que todos los familiares y/o amistades contribuyan en realizar menús saludables pues el hecho de tener pacientes diabéticos en la familia incrementa la posibilidad de que alguno más desarrolle la enfermedad”, explicó Parada Domínguez.Propuso elaborar menús como el pavo al horno (sin mucha grasa), ensaladas frescas de verduras con aceite de oliva y limón, ensalada de espinacas y fruta sin endulzantes adicionales, de preferencia con yogur natural y nueces.Para beber es preferente utilizar ponches sin alcohol, endulzados con la glucosa natural de la fruta y aguas frescas con sustitutos de azúcar.Si el consumo es en restaurantes, la nutrióloga recomendó pedir alimentos con poca grasa y si el establecimiento no está adecuado a las necesidades del paciente diabético se puede elegir platillos típicos como el pavo y otros que contengan fibra pues ésta ayuda al organismo en la absorción y eliminación de grasas excesivas.Las personas en general no deben olvidar el permanente consumo de agua natural, recordó.Se recuerda a la población derechohabiente que el próximo martes 25 de diciembre se proporcionará atención médica en los módulos de Atención Médica Continua en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), y en las áreas de urgencias de todos sus hospitales, las 24 horas del día.• Pavo al horno• Ensaladas frescas de verduras con aceite de oliva• Ensalada de espinacas• Ensalda de fruta sin endulzante adicionales• Yogur natural y nueces pueden ser usados como aderezos• Ponches sin alcohol, endulzados con la glucosa natural de la fruta• Aguas frescas con sustitutos de azúcar o agua natural

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.