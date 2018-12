Esperan paisanos 4 horas en Aduana

Ciudad Juárez— Entre dos y cuatro horas tardaron ayer los paisanos para realizar los trámites de internación de personas y vehicular ante personal de la Aduana y del Instituto Nacional de Migración (INM) en las oficinas del kilómetro 30, lapso que algunos consideraron excesivo.María García, quien viaja desde California a Durango, tardó dos horas en obtener el permiso temporal para internar su vehículo pick up a México; dijo que aunque la espera de ayer fue larga, otras veces “fue peor”.Ya de prisa por subirse a su camioneta para reiniciar su viaje, la mujer comentó que aparte del tiempo de espera le pareció mal que en los baños no hubiera papel higiénico disponible para los usuarios, aunque sí están limpios porque hay una persona que se encarga de la higiene.“Al menos que pongan papel; sí hay dinero, para eso estamos pagando”, espetó.Las oficinas ubicadas en la salida y entrada sur de la ciudad estaban llenas la mañana del domingo, pero trabajadores de las dependencias federales, que prefirieron no dar a conocer su identidad porque no están autorizados a dar declaraciones, indicaron que el sábado las líneas llegaron hasta el exterior del edificio.Ayer se observó basura tirada en las banquetas y los botes para depositarla que están distribuidos por el lugar lucieron atestados e incluso con desperdicios ya en el piso.“Es que es mucha la gente que viene en esta temporada, aquí comen y pues dejan la basura donde quiera, además el aire no ayuda, la desperdiga toda”, comentó otro de los empleados del recinto.Luis, Pedro y Lauro, quienes prefirieron no dar a conocer sus apellidos, son residentes de El Paso que se dirigen, junto a sus familias, a Gómez Palacio, Durango. Ellos platicaban en el exterior del recinto mientras que sus familiares realizaban las diligencias para internarse al sur del país.Al momento de la entrevista ya llevaban dos horas de espera, llegaron a las nueve de la mañana y tal vez tendrían que esperar otros 120 minutos, de acuerdo a lo que les dijeron sus parientes.“Siempre es lo mismo, siempre es así, creo que hace falta un mejor servicio, el año pasado fue lo mismo”, contó Pedro.Leticia García, otra paisana que se dirigía a Durango, comentó que ella y su familia ya saben que se tendrán que estar un rato aquí para realizar el trámite, pero que se siente feliz porque pronto podrá ver a sus parientes que viven en México.Indicó que su travesía ahora dura menos porque las condiciones de las carreteras mejoraron del lado mexicano, lo que les ahorra unas cuatro horas ya que antes para llegar a la ciudad de Durango tardaban 16, pero ahora llegan en 12.“El tiempo es importante”, mencionó.Eloísa Hernández es otra mexicana que viaja de San Antonio a Torreón, aunque se dijo conforme con la tardanza en el trámite, consideró que para estas fechas deben contratar más personal para que la obtención del permiso sea más expedito.“Si ya saben que venimos muchos, deberían estar preparados”, comentó.Antonia Cruz, quien viaja con sus familiares desde California hasta Zacatecas, comentó que las diligencias fueron rápidas, en lo que más se tardaron fue en el llenado de las formas, pero ahí mismo los ayudaron.Personal de Aduana y del INM auxiliaron a las personas que estaban formadas para llenar los documentos requeridos y presentar la papelería necesaria en sus trámites, lo que agilizó un tanto el movimiento burocrático.Ayer por la mañana alrededor de 150 familias de paisanos tramitaban permisos de internación vehicular y de personas rumbo al interior del país en las instalaciones del kilómetro 30 de la carretera Panamericana.La fila para realizar los trámites mantuvo totalmente llenas las instalaciones de la Aduana y del Instituto Nacional de Migración (INM), así como las cajas de Banjército, mientras que otras personas permanecieron en el exterior en espera de sus acompañantes.Datos oficiales del INM establecen que durante el Programa Paisano de invierno 2017-2018 fueron 42 mil 850 visitantes los que pasaron por aquí rumbo a distintos destinos del país.En lo que va en la presente temporada hasta el viernes pasado ya entraron a territorio nacional 22 mil 122 paisanos.El programa de apoyo a los visitantes inició el pasado primero de noviembre y culminará el próximo 8 de enero.

