Ciudad Juárez— Derivado de los mecanismos de coordinación entre las áreas de procuración de justicia de México y los Estados Unidos de América, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvieron a ocho hombres que fueron entregados en deportación por autoridades de ese país y eran buscados en la República Mexicana.Tres de ellos fueron deportados por el puente internacional Lerdo de esta ciudad.El reporte de la Procuraduría General de la República señala que en Colorado fue localizado Raúl Alberto B., quien cuenta con una orden de aprehensión librada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de los Cabos en San José del Cabo, Baja California Sur, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado.Mientras que Elías J., quien cuenta con una orden de aprehensión librada por el Juez Primero de Distrito en Colima, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, una vez que no acudió a reanudar con las obligaciones que contrajo con motivo del beneficio de condena condicional que le fue concedido, fue ubicado en Washington.Enrique C., quien fue ubicado en Las Vegas, Nevada, cuenta con orden de aprehensión librada por el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control en el Distrito Judicial de Querétaro, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado (grado de tentativa).El informe señala que una vez realizadas las gestiones necesarias, Raúl Alberto B., Elías J. y Enrique C. fueron entregados por el puente internacional “Lerdo” que une a El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua para su posterior puesta a disposición de las autoridades que los reclaman.Otros casosPor otro lado, el Juez de Control del Primer Distrito de la Primera Región Judicial en el estado de Tamaulipas giró orden de aprehensión en contra de José Froylán G. por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado por ventaja; José Froylán G. fue ubicado en el estado de Virginia.Por su probable responsabilidad en la comisión de delitos diversos de extorsión calificada y diversos de privación de la libertad calificada, en su modalidad de secuestro exprés, el Juez Décimo Segundo Penal de la Ciudad de México, libró orden de aprehensión contra Miguel Ángel P., quien fue ubicado en Chicago, Illinois.José Raúl A., ubicado en Virginia, fue detenido en cumplimento a una orden de aprehensión librada por el Juez Quincuagésimo Cuarto de lo penal, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual agravado.Por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio, Ángel S., ubicado en Mississippi, fue detenido al contar con una orden de aprehensión, librada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Arteaga, Michoacán.Ambos fueron entregados por el puente internacional denominado “Gateway” que une a las ciudades de Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas, para su posterior puesta a disposición de las autoridades que lo reclaman.Finalmente, en cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca, Roberto B. fue detenido por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja, tras ser deportado a nuestro país.El inculpado fue ubicado en una prisión en el estado de New Jersey, y una vez realizadas las gestiones correspondientes para su deportación, fue entregado por el puente internacional denominado “Juarez-Lincoln”, que une a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas.

