Disminuyen filas en puentes internacionales

Ciudad Juárez— Las filas de los puentes internacionales de la ciudad lucieron ayer con una afluencia menor a la registrada el sábado, cuando usuarios reportaron esperas de hasta cuatro horas.El puente “Libre” presentó poco tráfico, por la mañana y hasta después del mediodía llegó hasta la joroba de la estructura, mientras que en Zaragoza la hilera se formó hasta la calle Ramón Rayón, que representa una tercera parte de lo que se vivió el sábado, reportaron comerciantes de la zona.En el puente de la avenida Juárez es donde hubo mayor movimiento vehicular y peatonal, ya que el tiempo reportado por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés, Customs and Border Protection), fue de hasta 65 minutos a las dos de la tarde.El tráfico internacional se concentró en el Paso del Norte, donde CBP reportó una espera de 55 minutos en la línea estándar y 65 en la Ready Lane a las dos de la tarde, mientras que para peatones el tiempo fue de 50 minutos.Una hora después, en el mismo puente las líneas vehiculares bajaron a 25 minutos en las estándar y a 15 en la Ready Lane, aunque las peatonales se mantuvieron en el mismo nivel.Para las dos de la tarde, la página oficial de CBP reportó que en el puente de Zaragoza la espera era de 12 minutos en la línea estándar y sin retraso en la Ready Lane.“Esto no es nada para como ha estado otros días, la verdad es que la línea está muy corta hoy, como una tercera parte, porque hubo días que casi llegaba a la carretera Juárez Porvenir (Manuel Gómez Morín)”, comentó Adrián Rojas, un comerciante del sector de Waterfill.El puente “Libre” lucía filas de vehículos hasta la mitad de su estructura después del mediodía, una escena que no se veía desde hace tiempo en ese lugar, indicaron vendedores que expenden diversa mercancía en el lugar.“Ahorita está suave, pero hubiera visto ayer y el viernes, estaba llenísimo”, comentó un mercader de alimentos.La fuente oficial dio a conocer, a las dos de la tarde, que el flujo vehicular tardó en cruzar 30 minutos en la fila estándar y 20 en la readylane. Una hora después la espera era 10 minutos menor en la estándar y 5 en la Ready Lane.

