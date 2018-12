Una Nochebuena sin violencia: obispo

Ciudad Juárez— El obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, pidió a la comunidad en la misa dominical que en las próximas fiestas navideñas celebren evitando los actos de violencia y los excesos de alcohol.“Que haya paz, que no haya violencia y muerte en la ciudad y en los hogares, que haya vida y la defendamos; suplico para que nos veamos como hermanos, que no haya guerra y persecuciones”, manifestó.El obispo elevó una oración en la homilía de la celebración religiosa “para que quienes llegan en estas fiestas marcados por la pobreza y las dificultades de la crisis económica, encuentren las ayudas que necesitan para poder seguir adelante”.También pidió “para que los niños y jóvenes, que en estos días han iniciado sus vacaciones, vivan el sentido verdadero de la Navidad”.En entrevista, el obispo agregó que todos los días debe haber un clima de armonía; sin embargo, el nacimiento de Jesucristo es una fecha de las más importantes para respetar la vida del ser humano.El líder de la Iglesia Católica dijo que celebrar con vino y cualquier tipo de excesos no es el propósito de la Navidad.“La Navidad es paz, es convivir con la familia, sí hay que alegrarnos pero debemos hacerlo con orden y tranquilidad”, expuso el obispo.Comentó que hay personas que se encuentran tristes porque recuerdan algún familiar que falleció, por lo que invitó a los juarenses que están pasando por esa situación a permanecer en paz, hacer oración, tener fe y esperanza para recibir al salvador.Torres Campos lamentó que la Navidad sea un día triste para los migrantes que se encuentran en el bordo del río Bravo en espera de asilo político.Pidió a la comunidad solidarizarse con los migrantes que permanecen en ribera del río y en el refugio, y una manera de hacerlo es llevarles alimentos. Alentó a las autoridades para que busquen los medios para auxiliar a los migrantes que pasan por esta frontera en busca de una vida mejor.

