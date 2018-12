Piden no usar cohetes en Navidad

Ciudad Juárez— La Dirección de Protección Civil recomendó abstenerse de utilizar cualquier tipo de juegos pirotécnicos para evitar accidentes en las próximas fiestas de Nochebuena y Año Nuevo.Palomitas, cebollitas, chifladores y bengalas son algunos de los fuegos artificiales que pueden causar una explosión si son almacenados, informó Efrén Matamoros Barraza.El titular de la dependencia comentó que para salvaguardar la integridad de los juarenses se han realizado operativos conjuntos con la Dirección de Comercio y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para decomisar esos productos.Agregó que Protección Civil Estatal resguarda alrededor de siete cajas de ese tipo de pirotecnia que fueron entregadas por la Policía Federal.Matamoros Barraza dijo que los adultos deben alertar a los niños para que no la utilicen como entretenimiento.También comentó que si alguna persona sabe de un lugar en donde se encuentren almacenados los fuegos artificiales, llame al 911 debido a que está prohibido utilizarlos.Son una bomba de tiempo, altamente peligrosas, no sólo destruyen las viviendas, sino las que están adyacentes a otras”, comentó Matamoros Barraza.En cuanto a las luces de bengala, dijo que algunas personas creen que no son peligrosas, pero producen una chispa que puede encender ropa, cables o cualquier material inflamable.Recordó que hace dos años se presentó un accidente en donde un niño falleció por usar un juego que era demasiado grande.En algunos cruceros de la ciudad se encuentran vendedores ofreciendo luces de bengala de aproximadamente 50 centímetros, y con un costo de 20 pesos cada una, o tres por 50 pesos.Algunos vendedores se observaron en el cruce de las avenidas Hermanos Escobar y Abraham Lincoln; otros cruceros en donde también se comercializan son en el de bulevar Gómez Morín y Waterfil y en el bulevar Francisco Villareal Torres.Uno de los comerciantes entrevistados, quien omitió proporcionar su nombre, dijo que de manera diaria ha vendido hasta 100 piezas.Agregó que es común que cuando se acercan estas fechas las personas acuden para comprar las bengalas para los niños.Comentó que sólo vende este tipo de fuegos artificiales, porque es lo que más piden los clientes para divertirse en las próximas fiestas.

