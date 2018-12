Ciudad Juárez— La Cámara de Diputados prevé recortes en algunas áreas de la administración pública federal para redirigir recursos al Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para hacer frente a la situación migratoria de miles de extranjeros que se mantendrán en el país en tanto termine su trámite de asilo político en Estados Unidos.El diputado del distrito 04 con sede en Juárez y secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, Ulises García Soto, adelantó que el presupuesto federal para el siguiente año se tendrá que “amoldar para integrar políticas públicas que generen programas de asimilación para que los migrantes no queden en situaciones de calle o desventajosas”, dijo.Agregó que los programas de apoyo al migrante que la federación conforme “tendrán que buscar satisfacer las necesidades del migrante en cuanto al acceso a un empleo, salud y vivienda en lo que se resuelve su situación migratoria”.El legislador aclaró que en la discusión del proyecto de presupuesto de egresos todavía no existen recursos específicos para regularizar la situación de los migrantes en las fronteras del país, por lo que el recorte en los presupuestos de otras dependencias para que sean redirigidos a entes migratorios es factible”, comentó.García Soto no confirmó cuáles fondos se verán afectados por el recorte que será redirigido al apoyo de los migrantes, “continuamos en la conformación del presupuesto y todavía no hay números definitivos”, agregó.El Presupuesto de Egresos de la Federación tendrá que ser aprobado por el Legislativo antes del 31 de diciembre próximo.El diputado por Morena se mostró en desacuerdo con el anuncio de “devolver” a los migrantes a México para esperar el trámite de solicitud de asilo, “lo que debe hacer el Gobierno estadounidense es mantener en su territorio a los aspirantes, esta acción sólo refleja el endurecimiento de sus políticas migratorias y ahora lo que a nosotros nos toca es cooperar humanitariamente con los migrantes”, mencionó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.