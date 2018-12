Migrantes se rinden en Navidad

Ciudad Juárez— Decenas de migrantes decidieron pedir refugio en la Casa del Migrante ayer, en la víspera de la celebración de Navidad. El frío, el hambre y la falta de dinero vencieron su ánimo para continuar a un lado del río Bravo, en la frontera pero ya del lado de Estados Unidos.Alrededor de 30 migrantes que llevaban días soportando las inclemencias del desierto junto a la valla fronteriza decidieron cruzar a Juárez la mañana de ayer, para –apoyados por el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración–, trasladarse al refugio. Ello significa que podrían perder su turno para entrar en territorio estadounidense y así poder solicitar asilo.Desde hace seis días, más de 100 centroamericanos que se encontraban a la altura del bulevar Cuatro Siglos y bulevar Independencia cruzaron el Bravo hacia el lado estadounidense para poder solicitar asilo.En el transcurso de la semana pasada unas 50 personas lograron entrar al vecino país para iniciar su trámite, pero el sábado un grupo de 20 personas extranjeras fue trasladado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) hasta el albergue.Sólo 20 guatemaltecos, tres de ellos niños, permanecían ayer del lado americano, con la esperanza de resistir dos días más para que les abran la puerta de acceso y así poder solicitar el asilo.En el Bravo el agua corría a un nivel muy bajo y para los niños ha sido fácil cruzar. Desde lo alto del bordo, dos menores apresuran su paso para bajar hasta el caudal de agua; la pendiente y las piedras no fueron un impedimento para que atravesaran el río para tomar unas bolsas de comida que dejaron unas personas.Un adolescente alcanzó a los dos niños, se dobló los pantalones y corrió junto a ellos para cuidarlos al cruzar el Bravo.“Poco a poco se están yendo todos, algunos ya no traemos dinero, pero los del grupo nos ayudan con la comida, y otros ya se fueron por el frío”, mencionó Juan Carlos González, uno de los migrantes de 17 años que prefirió quedarse a la intemperie para poder entrar en Estados Unidos.González dijo que aún tienen reservas de agua y cree que pueden resistir, pese a que ya no tienen alimentos suficientes para los próximos días.“A nuestro país ya no podemos volver, todos pedimos dinero prestado para venir y no podemos echarnos pa’trás”, mencionó González.El entrevistado comentó que viajó durante más de una semana desde Guatemala hasta Ciudad Juárez en autobús con la cantidad de 25 mil quetzales (64 mil 424 pesos) en el bolsillo que su madre obtuvo al hipotecar un pequeño terreno.“Si no pagamos las deudas crecen, todos los que estamos aquí venimos porque pedimos prestado y lo tenemos que pagar, por eso tenemos que entrar allá (Estados Unidos).”González refirió que él había previsto pasar las fechas decembrinas en el otro lado, se imaginó que tendría un trabajo y que podría comprarle regalos a sus dos hermanas y su madre.Sin embargo, esta Navidad no será mejor que las que ha pasado en otros años en Guatemala, comentó el adolescente.“Si la hubiera pasado allá en mi país estaría mejor, allá trabajaba como agricultor, hubiera sido mejor que pasarla aquí solo y con frío”, lamentó.

