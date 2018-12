Ciudad Juárez— El pasado 8 de noviembre, la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, presentó a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa que expide la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, mediante la cual se normará el uso de la mariguana con fines personales, científicos y comerciales.Representa el punto medio entre prohibición absoluta y el libre mercado.“Y responde a la realidad que vive el país”, dijo entonces la ahora titular de la Secretaría de Gobernación que exponía la crisis humanitaria del país: 240 mil muertos, 40 mil desparecidos en 10 años, además de miles de niños y niñas amenazados por el crimen organizado y que son carne de cañón.Estos números son inaceptables y justifican replantear la política de drogas en el país porque es momento de cambiar para poder construir la paz en México, destaca Sánchez Cordero en su discurso.En Juárez, donde han sido asesinadas casi 14 mil personas del 2007 a la fecha y un alto porcentaje de esos crímenes y desapariciones han sido vinculados al narcomenudeo, la iniciativa no es bien vista por quienes han trabajado en los procesos de rehabilitación de usuarios de drogas que iniciaron con el consumo de mariguana a temprana edad.En esos últimos 11 años, exponen, hubo modificaciones a los códigos penales federal y estatal, mediante los cuales se criminalizaron la posesión y el consumo del estupefaciente sin crear una infraestructura sólida de atención real a las adicciones.Consideran que hasta ahora los centros de atención operan con muchas limitantes y las acciones preventivas no han resultado del todo positivas, pues cada vez es mayor el número de usuarios. En la ciudad la principal atención a las adicciones depende de las asociaciones de la sociedad civil.“A nivel nacional ya estamos preparado para una posible legalización de la mariguana. Como Centro de Integración Juvenil (CIJ) estamos promoviendo la reducción de daños sicosociales, nosotros siempre hemos apostado a la prevención; no es satanizar la sustancia, sino prevenir a las personas, a nosotros nos importan las personas”, explica Adrián Ríos Mendoza, director de la Unidad de Hospitalización de los CIJ.“Yo sólo invito a los que piensen en la legalización, que fundamenten sus principios mediante la evidencia científica, ya se ha visto que legalizar drogas no disminuye el consumo, ni disminuye la violencia, puede haber mejores medidas”, considera el especialista. Para Antonio Hernández, quien libró por años una lucha contra las adicciones y se ha dedicado en los últimos años a trabajar con adolescentes en programas preventivos y de rehabilitación, al hablar de regularizar drogas, la mariguana pasa a un segundo término porque no representa la realidad del problema a nivel nacional.Es decir, el consumo de mariguana no es la causante de la violencia, ni la inseguridad, incluso tampoco ha causado muertes por sobredosis, sostiene.“No es el producto de mayor consumo, ni el de más alto impacto para una sociedad tan enferma emocionalmente como la nuestra; ahora existen drogas de más impacto y más económicas. Hay otras sustancias más dañinas como el alcohol –que es legal– y está causando muy graves problemas en la sociedad, pero económicamente el alcohol es un negocio muy redituable a pesar del alto costo social”, plantea Hernández.Ambos especialistas en adicciones y su prevención objetan el paso que se pretende dar en aras de la seguridad y la economía del país, al afirmar que México pasa por alto la salud mental de sus ciudadanos y es ahí donde está el verdadero problema, ni siquiera el narcotráfico o la corrupción es tan grave, coinciden.Antonio Hernández refiere que desde hace muchos años el alcohol es una sustancia altamente nociva y legal.“Está permitida para anestesiar. No se puede tapar con un dedo; la venta de alcohol ha generado un gran daño a nuestra sociedad: muertes, sobredosis, alcoholismo y es el principal producto que ingieren los niños y después la mariguana, pero es legal y un negocio redituable”, plantea.“Si hablamos de mariguana, por qué mejor no hablamos de la salud mental emocional de los ciudadanos que necesitan la droga como paliativo, ese es nuestro problema, si tenemos conocimiento respecto a lo que padecemos como sociedad no vamos a necesitar muletas, como la sustancias”, asegura.A los 12 años, “Luis”, un adolescente en conflicto con la ley, fue asegurado por los policías municipales y atendido en el centro de rehabilitación que dirige Antonio Hernández. Tras varios meses el menor se liberó de sus adicciones y regresó a su hogar.Hoy con 15 años, Luis narra que recayó en la mala conducta y el consumo de drogas sintéticas.Su entorno no fue favorable pues la comercialización del cristal en las calles donde radica es muy alto y él tuvo problemas para mantenerse “limpio” cuando las cosas en su hogar no funcionaban.El adolescente mantiene sus sueños de ser cantante de rap; incluso menciona que ya estaba creando su propio estudio de música en su casa y confía en retomar fuerzas durante su estancia en el centro de atención donde permanece tras ser canalizado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.Hernández dice que los menores, como “Luis” tienen más acceso a otras drogas que circulan en abundancia en la calle, por ello legalizar la mariguana no será solución a la problemática de inseguridad.“La legalización de la mariguana no va a aminorar el problema, no va a causar nada como tantos programas patito que han querido hacer para sortear esa situación que no nos ha llevado a nada en los últimos 30 años”, sostiene.