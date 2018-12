Lo arrestan por conducir patrulla falsa

Ciudad Juárez.- Un hombre que equipó su vehículo particular como una patrulla policiaca, y le pintó la leyenda “police” en las puertas laterales, fue detenido por agentes efectivos municipales, quienes lo acusaron de usurpación de funciones.Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) arrestaron a Iván A. R., al hacerse pasar por policía activo cuando se transportaba a bordo de una camioneta que además está equipada con torreta, estrobos y un radio de comunicación, según informó la corporación.La detención tuvo lugar a la media noche del sábado cuando los elementos municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de la calle Francisco Villa y avenida 16 de Septiembre, se percataron de una camioneta de la marca Jeep Cherokee, modelo 2000, con la leyenda “Police” en los costados y con una torreta.Según el parte policíaco el vehículo era conducido a exceso de velocidad y con ello se puso en riesgo la integridad física de terceras personas.Los oficiales le marcaron el alto al conductor para realizarle una inspección por protocolos de seguridad, pero el falso agente los cuestionó, ya que según dijo no tenían motivo para pararlo, pues la leyenda de “Police” estaba escrita en inglés.Los agentes aseguran que el conductor les refirió que era policía activo, por lo que al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que Iván A. R. de 21 años, no pertenece a ninguna corporación policiaca.Al realizar una inspección en el interior del automotor los oficiales localizaron un radio de comunicación y los controles de los estrobos y la torreta, procediendo al aseguramiento de dicho auto y al arresto de Iván A. R.Será el ministerio público quien determine si la persona asegurada cometió el delito de usurpación de funciones por el que fue consignado a la Fiscalía la mañana del domingo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.