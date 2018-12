Ciudad Juárez- Una mujer murió ayer en el patio de su casa, tras ser atacada por uno de los tres perros de su propiedad.Policías del Distrito Centro fueron comisionados para atender el llamado de auxilio de un hombre que aseguraba que su esposa había sido mordida por un perro, que se soltó de una cadena y la atacó hasta matarla.Hasta las calles Plata y Artículo 123 de la colonia Juárez llegaron los uniformados y personal de Rescate para certificar la muerte de Esther Olivas.La mujer de 70 años quedó sobre un charco de sangre en una de las habitaciones, a donde fue llevada por su esposo tras ser derribada y mordida en repetidas ocasiones, señaló un policía.La agresión del can ocurrió en el patio, donde se encuentra el baño a donde se dirigía la víctima, informó su esposo Jorge Olivas.El hombre también fue mordido por el perro cuando trataba de retirarlo del cuerpo de Esther, quien recibió mordidas en el cuello y rostro.Peritos de la Fiscalía del Estado y agentes ministeriales se quedaron en el inmueble para procesar evidencias.El can fue trasladado al centro antirrábico junto con los otros dos, pero no serán sacrificados. Médicos veterinarios del lugar los van a tener en observación, trascendió.Es la tercera agresión de un animal a una persona en el presente año, pero en esta ocasión con resultado fatal, informó personal de la Fiscalía del Estado.El 31 de enero del presente año un pitbull atacó a una niña de 10 años y luego una leona blanca y un tigre atacaron a un hombre en su vivienda de la calle Plateros 254 del fraccionamiento Rincones de San Marcos. (Daniel Domínguez / El Diario)

