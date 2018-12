Preocupa a familias alza en las tortillas

Ciudad Juárez- Cada semana Laura Castillo destina para comprar tortillas de maíz y alimentar a su esposo y cuatro hijos, la sexta parte del sueldo como operador de su marido.La mujer de 45 años tomó con molestia el anuncio de un alza de hasta dos pesos en el kilo de este alimento que anunciaron los tortilleros.“Y ahora con qué nos vamos a llenar la panza”, manifestó.Actualmente el alimento tiene un costo que varía entre los 14 y 16 pesos, pero a partir del 14 de enero subirá entre 15 y 17 pesos.Manifestó que el aumento en el producto hará que en muchos hogares se pongan a dieta y consuman en menos cantidad.También dijo que el alza al doble del salario que se dará a partir del primero de enero se irá en amortiguar las alzas que se han dado en la canasta básica.“De nada sirve que suban el salario, todo se nos va a ir en los aumentos”, expresó.Los tortilleros justificaron que el aumento en este alimento es inevitable, debido al aumento de precios que se ha dado en insumos productos y servicios, como la harina del maíz, papel, electricidad, gas y gasolina.Amanda González, otra ama de casa, refirió que no es sencillo adecuar el presupuesto que por semana le da su esposo con la modificación en diversos precios, pues en algunos casos tiene que adquirir menos producto en cuestión de alimentos, aunque descartó que dejen de comprar tortillas debido a que no pueden faltar en los hogares.Por semana, gasta en mandado 800 pesos para ella y sus tres hijos, cantidad que dijo es insuficiente para llevar todo lo necesario.“Que no aumente el precio de las tortillas si no qué haremos; yo por lo menos compro diariamente dos kilos, pero aun así apenas ajustamos”, expresó.

