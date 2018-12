El militante del PAN, Héctor Hernández, acudió ayer a la Fiscalía Zona Norte a comparecer ante el ministerio público en relación a la supuesta amenaza que antecedió en el homicidio del político, Hiram Apolo Contreras Herrera, asesinado el pasado 7 de diciembre.Hernández dijo a El Diario que sostuvo oficialmente la versión del incidente donde una llamada anónima al teléfono celular de la víctima, que pudo escuchar por el altavoz, les advirtió un día antes del asesinato que: “nosotros nos encargaremos de que no lleguen”, respecto a ocupar la presidencia del PAN cuyas elecciones internas se celebraron el domingo pasado, nueve días después del homicidio.El testigo fue puntual a la cita a las 10:00 horas de ayer en el edificio de la Fiscalía, donde se sometió a cuestionamientos directos del ministerio público, de que si había sido una amenaza el incidente, comentó.Hernández dijo en la entrevista posterior que no era su función investigar si fue realmente una amenaza que tendría relación con el asesinato de Contreras.“Yo mencioné como se dio el incidente, los mismo que ya había hecho público (a El Diario), exactamente igual, con el tema de la llamada, ya que ellos (la Fiscalía) investiguen”, expuso.Sobre la versión de la llamada el fiscal, Jorge Nava López, dijo que se investigaría el trasfondo del mensaje que asegura Hernández que recibieron, pero que las amenazas no son el sustento de la investigación que se sigue para resolver el homicidio, como lo es la hipótesis de la confusión.“Habremos de abrir una nueva línea de investigación en la que la autoridad habrá de agotar y habrá de establecer todas las condiciones bajo las que se da y de esta manera poder plantear el trasfondo de estas amenazas; sin embargo vemos poco probable el que haya sido este el detonante de la agresión, hay mucho material probatorio, es basto lo que tenemos para inclinarnos a hacia la teoría de la confusión”, dijo el fiscal de Distrito. (Miguel Vargas)

