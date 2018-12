A tope, Central y cruces fronterizos

Ciudad Juárez- Ante la temporada vacacional y las festividades navideñas, viajeros saturaron ayer tanto los cruces fronterizos como la Central de Autobuses.En el cruce internacional Santa Teresa-San Jerónimo las filas, de acuerdo con los usuarios, fueron de hasta cuatro horas en ambos sentidos: tanto rumbo al lado mexicano como para ingresar a Estados Unidos.Mientras que varias familias se quedaron varadas ayer en la Central Camionera al agotarse los boletos para salir a todos los destinos, incluso en las corridas extras.Algunas de las personas en la fila del cruce Santa Teresa-San Jerónimo entrevistadas por El Diario indicaron que la gran cantidad de vehículos en el lugar se debió a que “muchos se fueron con la finta”, ya que por lo regular dicho cruce es el que presenta menores tiempos de espera.Alfonso Licón, procedente de Saucillo, Chihuahua, señaló que llevaba cuatro horas esperando cruzar a los Estados Unidos. Del mismo modo, José Vega comentó que su madre llevaba un tiempo similar pero dirigiéndose del vecino país a esta frontera.“Tengo cuatro horas (en espera) más las seis de viaje, ya tenemos 10 horas. Vamos con familiares a pasar la Navidad (…) Una persona se quiso meter ahorita a la fila y lo sacamos entre todos. Le dijimos al señor que se saliera, que no abusara, me contestó ‘ya estoy aquí’ pero como que después recapacitó y se fue”, dijo.Vega indicó que su madre vive en El Paso y se dirigía a esta ciudad de visita por las fiestas. “Le dije ‘acá por Santa Teresa está bien fácil (el cruce) mamá’, pero pues no”, comentó.A mediados del pasado noviembre, Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que la totalidad de los cruces internacionales se verían ralentizados en su flujo cotidiano, debido a que destinó personal a los estados de Arizona y California en apoyo a su institución por la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos.En su sitio Border Wait Times, CBP indicó a las 3 de la tarde –hora en la que se hicieron las entrevistas– que el puerto de Santa Teresa, Nuevo México, presentaba un tiempo de cruce de 75 minutos, es decir, una hora 15 minutos, discordante al indicado por los usuarios.Se intentó comunicación con CBP pero al cierre de esta edición no hubo respuesta del área de comunicación.“Cruzamos por aquí porque tentativamente está más despejado que cualquier otro acceso. Ahora lo encontramos terrible. Es caótico, le he estado marcando al 911 para que mande una patrulla porque (otros guiadores) llegan y se meten sin hacer fila, y es frustrante. Tenemos una hora y media en la fila y estamos dos kilómetros para atrás todavía, y otras personas llegan y se meten”, dijo Cuitláhuac García.Agregó que unos guiadores estuvieron a punto de liarse a golpes por sucesos similares. Mientras permaneció en el sitio, El Diario pudo atestiguar que una camioneta blanca Ford Edge con placas de Texas KNM 44-45 conducida por dos hombres se metió a la fila. Los tripulantes sólo se reían mientras las personas en la fila sonaban el claxon en desacuerdo. No hubo autoridad que pusiera orden.En la Central Camionera, varias familias de Juárez y otras ciudades del país se quedaron varadas ayer al agotarse los boletos.Lo mismo ocurrió en empresas de transporte foráneo conocidas como “piratas” ubicadas en el Centro de la ciudad, en las que personal reportó todos sus asientos vendidos.“Nos dijeron que tenemos que esperar hasta el lunes, cuando habrá boletos, pero estamos esperando a ver si se abren más salidas extras”, dijo Zulema González, quien ayer aguardaba sentada sobre las maletas acostadas en el piso de la Central, lista para regresar a su natal Guamúchil, Sinaloa.La mujer iba acompañada de cinco integrantes de su familia, entre ellos dos niños.Irving Musy, jefe de oficinas de Ómnibus de México, informó que se saturaron todas las salidas salvo a algunos municipios dentro del estado como Chihuahua, Delicias, Casas Grandes y Parral, aunque con boletos muy escasos.Indicó que fuera de la entidad no habrá más salidas hasta la noche de hoy, pero sólo al Bajío y la Ciudad de México, con alrededor de 50 boletos. “Todos los demás destinos están agotados hasta el lunes”, apuntó.De acuerdo con Musy, la situación se regularizará el 24 de diciembre con salidas a Durango, Veracruz, Fresnillo, Torreón y otros destinos, aunque dijo que para ese día baja la afluencia considerablemente por ser Nochebuena.Agregó que desde el pasado viernes se dispusieron 20 corridas extras a las 50 regulares y aun así se acabó todo el boletaje.La terminal de autobuses lucía ayer abarrotada tanto en las cajas como en la sala de espera.Familias aguardaban por boletos, en algunos casos con incertidumbre porque no tenían dónde pernoctar pues había que esperar más de 24 horas para la salida de su autobús.“Se agotaron los camiones económicos, de 300 pesos que cuesta comúnmente tuvimos que comprar de 700, somos cuatro y nos salió bien caro”, dijo María, quien junto con dos de sus hijos vino a Juárez a una entrevista para tramitar su visa.“Ya eran los últimos, no sabíamos que iba a estar así, también tuvimos que pagar otra noche en el hotel”, agregó. Mencionó que su camión sale hasta mañana al mediodía.Otra familia procedente de Nuevo México buscaba llegar a Fresnillo antes del 24, pero con mayor urgencia debido a que, dijo una de las acompañantes, llevaban a un niño de 4 años enfermo.En lo que respecta a empresas “piratas”, que ofrecen costos a la mitad, ayer también estaba rebasada la capacidad de servicio.“Llenamos los dos camiones diarios con 40 personas cada uno, para hoy (sábado) y mañana ya está todo saturado, ya no tenemos más boletos”, dijo Cinthia Rangel, auxiliar de Turismo Lupita, negocio ubicado en el Centro Histórico.La empresa ofrece dos viajes diarios a Torreón y Veracruz. (Alejandro Vargas / Javier Olmos / El Diario)